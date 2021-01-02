Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?

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Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
По ее словам, эксперименты и дух бунтарства в предстоящем году подарит Водолей, поскольку этот знак определяет социальное настроение и перспективу всеобщей трансформации.
«Перемены будут происходить в первую очередь в экономическом секторе, на который указывает напряженный аспект Урана и Сатурна. Возможны высокая волатильность рынка и неожиданные скачки криптовалют. Новый год будет не так конфликтен и суров, как уходящий. Позитивные итоги ожидаются в области технологий и телекоммуникаций. Особое внимание будет направлено в будущее — электронные носители, социальные сети, робототехника, инновации, благоприятный период для научных прорывов», — отметила астролог.
Человечество устремится к идее реформ, на первый план выйдут свобода слова и нежелание ограничивать себя в чем-либо.
«Энергия Водолея приносит радость и подъем Близнецам и Весам, удачно согласуется со Стрельцом и Овном. Именно для этих знаков 2021 год окажется максимально продуктивным», — рассказала Шахова.
Тельцам стоит постараться сохранить равновесие между домом и карьерой, тогда профессиональный успех не заставит себя ждать.
Раки переключатся на приятные моменты жизни без риска для здоровья. Особенно актуальной станет тема совместных ресурсов и бизнеса.
Львам полезно осознать стабилизирующие аспекты отношений и доверять партнеру.
Дев ожидает погружение в рабочие дела, настанет время пересмотреть отношение к повседневным обязанностям.
Скорпионов ждет борьба за территорию и поиск своего угла покоя и безмятежности.
Козероги ощутят преобразования в финансовой сфере.
«Самое важное для самих Водолеев — сделать в 2021 году освобождающий рывок и заложить базу на ближайшие 12 лет. Рыбы должны сбавить обороты и обратиться к своему внутреннему миру, доверять интуиции и не впадать в отчаяние», — добавила астролог.
Кстати, полный гороскоп для всех знаков зодиака на новый год - по ссылке.
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