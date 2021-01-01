Гороскоп на 2021 год

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим заглянуть "в будущее"...

Год, находящийся под управлением Крысы, принес немало потрясений и изменений. Целеустремленная и непредсказуемая Крыса помогла многим начать жизнь с чистого листа. А задача управителя 2021 года – все стабилизировать, уравновесить, привести в порядок. Бык отвечает за трудолюбие, надежность, стабильность. Родная его стихия – земля. Она пробуждает к жизни металл, который способствует развитию целеустремленности, инициативы, расширению возможностей и представлений о мире. В год Быка пробуждаются творческие силы в каждом человеке, дающие ему возможность проявить и реализовать себя в новой для него деятельности. Все силы природы направлены на профессиональный рост и духовный подъем.

Овен (21 .03 – 20.04)

Самая разумная стратегия Овна – быть смелым, но не безрассудным; проявлять инициативу, но не лезть на рожон; быть настойчивым, но не упрямым. Овнам придется приспосабливаться и менять привычный уклад жизни. Это связано или с повышением, или с расширением бизнеса, или переездом в другой город. Чтобы быть успешным, Овну потребуется надёжный партнер и советчик – осмотрительный и дальновидный. Овен сможет справиться со всеми неожиданностями, если сумеет сдерживать свой бурный нрав – старайтесь не пороть горячку и думайте, что говорите людям. В год Быка очень важно сохранять хорошие отношения с окружающими. Те Овны, которые занимались своим здоровьем, особых проблем испытывать не будут. Но нужно беречь нервную систему и пищеварение.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Для Тельца год обещает быть очень успешным именно в той сфере жизни, которую он сам для себя выдвинет на первый план.

Единственное, чего Тельцу в 2021 году порой может остро не хватать, – так это времени на отдых. Практически все одинокие Тельцы получат шанс на устройство личного счастья. Тельцы должны быть максимально трудолюбивы и последовательны. Но вместе с тем им следует чувствовать, где лучше не упорствовать, а уступить или отступить. И кроме этого, им лучше не строить слишком уж далёких или глобальных планов, а также тщательно контролировать доходы и расходы.

Серьезных проблем со здоровьем не ожидается, но есть вероятность травм.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Многие Близнецы начнут осваивать новые сферы деятельности, и они станут хорошим фундаментом благополучия на ближайшие несколько лет. Устанавливайте новые связи, посещайте мероприятия – это принесет плоды.

К деньгам Близнецам рекомендуется относиться предельно спокойно. В моменты нехватки средств им следует помнить, что это временно. А когда будет появляться избыток денег, то их лучше всего не тратить сразу, а придержать, оставив в прошлом спонтанные покупки. У многих появятся альтернативные способы заработка, которые очень хорошо пополнят бюджет.

В 2021 году здоровью Близнецов ничего не угрожает. Летом нужно внимательно выбирать пищу, чтобы не было проблем с желудком.

Рак (22 июня – 22 июля)

Лучше всего у Рака в наступающем году будут получаться те дела, которые он начал в прошлом году. А вот браться за новые проекты гороскоп ему категорически не рекомендует. Финансовая нестабильность и невозможность осуществить все желания может вогнать Раков в состояние апатии. В более выигрышном положении окажутся те, кто имеет хоть какой-то запас.

Поэтому вероятность обострения хронических заболеваний есть. По большей части она будет связана с вредными привычками, например, перееданием и недостатком движения. Алкоголь абсолютно противопоказан многим Ракам по состоянию здоровья, тем более пожилым представителям знака. Лучшим способом восстановить силы для вас станет поездка к источнику воды.

Лев (23 июля – 23 августа)

Чтобы 2021 год Быка запомнился Льву только как год побед и достижений, гороскоп советует ему обзавестись надежным «противовесом», который сдерживал бы его спонтанные порывы и в нужные моменты остужал его пыл, уберегая от роковых ошибок. Это может быть советчик, которому вы доверяете. Или просто внутренний настрой, который не позволит принимать важные решения с наскока.

Год в материальном плане обещает Львам стабильность. Деньги с неба сыпаться не будут, но и недостатка не предвидится.

В этом году Львам пора заняться здоровьем, важно начать контролировать питание и вес. Необходимо больше бывать на свежем воздухе, бегать или хотя бы быстро ходить. Может докучать аллергия, особенно весной и летом.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Максимальных успехов Дева может добиться именно там, где требуются таланты организатора. Другое дело, что командовать окружающими лучше незаметно, действуя не напрямую, а через похвалу и моральные поощрения. В отношениях с близкими Деве стоит вести себя более осмотрительно и не слишком навязывать свое мнение.

Материальное положение Дев в 2021 году нельзя назвать стабильным. Будут как взлёты, так и падения. Поэтому нужно быть готовыми ко всему, не слишком рассчитывать на лёгкие деньги. Девам предстоит научиться отпускать старое, не подавлять свои чувства и эмоции. В этом году Деве нужно беречь силы, больше отдыхать. Поможет восстановить силы белковая пища и витамин Д.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Год обещает стать для Весов очень деятельным, ярким и удачным. Это придаст Весам уверенности в собственных силах. Многие решатся на смену места работы или сферы деятельности. Благодаря усилению дара предвидения и интуитивных способностей, Весы смогут оказываться в нужное время и в нужном месте. Активно проявится финансовое чутье, которое выведет вас на выгодные сделки. В отношениях будут и прекрасные периоды, и разногласия. Главное – не затягивать ссоры, идти навстречу друг другу.

Здоровью Весов серьезно угрожает хроническая усталость. Лучше сменить место работы или хотя бы график. Осторожнее в активных видах спорта, так как есть вероятность травм. Особенно это касается горных лыж.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион будет буквально переполнен энергией и силой. А вот споров и разногласий ему следует категорически избегать! Поэтому если Скорпион желает добиться успеха, ему нужно контролировать свой гнев и наложить табу на любые негативные слова и критику. Успех в новом году принесет развитие самостоятельного бизнеса. В финансовой сфере у Скорпионов год будет нестабильным. Возможна нехватка денег из-за непредвиденных расходов, но постепенно все наладится.

Скорпионам необходимо, во-первых, по возможности щадить себя и, во-вторых, уделять внимание профилактике болезней. Важная задача года – повысить свой иммунитет. Уязвимые места – верхние дыхательные пути и почки. Не переохлаждайтесь, употребляйте в пищу больше чеснока, лука, имбиря.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Если Стрелец сумеет преодолеть свои тревоги, связанные с трудностями 2021 года, все остальное – в его собственных руках.

Не сказать, что Стрельцов в этом году ждёт финансовая стабильность, но положительные подвижки точно будут. Особенно бережливым даже удастся заметно пополнить свою финансовую подушку безопасности. Но не все будут настолько удачливы. Кому-то и придётся влезть в долги.

Финансовый гороскоп советует стараться держать свои траты под контролем.

Однако опасаться чего-либо критического в плане здоровья точно не следует. Стрельцам желательно поберечь свои бронхи и лёгкие, чтобы не допустить перерастания обычной простуды во что-то более тяжёлое.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Весь год Козерог будет пытаться обогнать… самого себя. И вполне возможно, ему это даже удастся! Звёзды говорят о том, что год немало изменит и самого Козерога, его отношение к жизни и к людям. Есть шанс найти себя в новом деле или открыть перспективы на прежнем месте работы.

Личная жизнь будет насыщенной, принесет много радости и сюрпризов, но прежде чем бросаться в омут с головой, присматривайтесь к людям, слушайте свой внутренний голос.

Металлический Бык научит не сорить деньгами. Может, придётся затянуть пояса потуже и сократить свои расходы. Но это временный период, и все наладится.

Козерогам нужно беречь здоровье. Уязвимые места: кости, зубы, кожа. Также возможно нервное перенапряжение.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Водолей сумеет найти применение тем своим талантам, которые раньше были не востребованы, и даже неплохо заработать на этом.

Состояние финансовой сферы Водолеев нестабильно. Возможны как крупные денежные поступления, так и неожиданные траты. Спланировать свои расходы не удастся. Постоянно будет появляться новое обстоятельство, заставляющее запустить руку в заначку. Кстати, чтобы не прогореть, старайтесь молчать о своих планах.

Серьёзных заболеваний в этом году, скорее всего, удастся избежать, но нельзя исключать психологических проблем. Остерегайтесь стрессов и усталости. Те, кто давно борется с хроническими болезнями, почувствуют облегчение: недуг начнет отступать.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам 2021 год сулит отличные возможности в работе и финансах, появляющиеся буквально из ничего. Главное, от чего гороскоп предостерегает их в год Быка, – это от того, чтобы выставлять везение напоказ. Дело, в которое Рыбы когда-то упорно вкладывали силы, даже давно забытое, может дать долгожданные всходы. Однако именно в этом году Рыбам нужно будет проявлять большую самостоятельность и деловую хватку, чем обычно, но это окупится в полной мере.

Рыбам важно не жалеть времени на то, чтобы разговаривать с любимым человеком по душам. Умение слушать друг друга и вместе решать накопившиеся проблемы позволит им укрепить свой союз.

2021 год в плане здоровья для Рыб пройдёт достаточно стабильно. Недомогание может быть вызвано исключительно вашими поступками и отношением к жизни.

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