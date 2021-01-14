Зюганов уходить на покой не спешит, но дискуссия «кто заменит партбосса» идет

Обновление составов, в том числе руководящих, в крупнейших политических силах в стране – процесс, который сложно назвать неожиданным. Скорее, ему стоило бы приписать эволюционный характер, хотя бы с точки зрения возраста лидеров ряда партий. К примеру, совсем недавно один из депутатов Государственной думы поднимал вопрос о том, что грядущие осенние парламентские выборы могут стать последними для лидера ЛДПР Владимира Жириновского, теперь в экспертной среде активно ведется дискуссия о возможном уходе лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

К примеру, не так давно известный российский политолог Станислав Белковский весьма лаконично обозначил рамки происходящего.

«Началась борьба за наследство Геннадия Зюганова», – написал он в своем авторском Telegram-канале.

Более того, эксперт отдельно обозначил, что основными претендентами на наследие главного коммуниста страны являются Валерий Рашкин и Юрий Афонин. Причем, отметил Белковский, если Валерий Рашкин рассчитывает на поддержку оппозиционера Алексея Навального, то его визави решил сделать ставку на тесное сотрудничество с администрацией президента России.

Впрочем, еще более подробно формат процесса описали авторы Telegram-канала «КАК ТО ВОТ ТАК», уделившие наибольшее внимание именно Юрию Афонину, как самому обсуждаемому кандидату в преемники.

«В информационной повестке разгорается дискуссия вокруг преемника лидера КПРФ. На место Геннадия Зюганова активно продвигают его партийного зама Афонина, однако окончательное решение коммунисты и Кремль не приняли. Во многом тезис о том, что преемником Зюганов станет именно Афонин, создается искусственно, бенецифиаром в данном случае выступает ближайшее окружение политика, однако в Кремле к нему особого интереса никто не проявляет. Заказная кампания по продвижению его фигуры появилась из-за настроений, которые сложились в среде партийных функционеров: многие из них ожидают смены власти из-за застоя в партии и разрыва по линии «центр – регионы».

В целом, сложившийся управленческий кризис вынуждает коммунистов активно искать альтернативу нынешнему лидеру из числа новых лиц. К слову, сам Зюганов уходить на покой не спешит, ссылаясь на колоссальные объемы работы и надеясь сохранить руководство в политической силе после выборов в Госдуму 2021 года.

Что же до Афонина, то он на непаханом поле преемничества уже пытается публично предлагать себя, как сторонникам, так и элитам. В то же время, так же публично Афонин делает заявления о высоких ожиданиях в виде 50-процентной поддержки по стране, хотя социологи фиксируют всего 15%. Тем самым зампред ЦК КПРФ только демонстрирует свою некомпетентность и в какой-то степени дискредитирует политическую силу», – утверждают авторы.

***

Как выяснила «Правда.ru», «со всей страны главе КПРФ Геннадию Зюганову поступают многочисленные жалобы на действия его подопечных, занимающих высокие посты. Однако реагировать на обращения граждан главный коммунист России явно не спешит. Хотя при этом продолжает активно выступать по любому поводу на любой площадке. Складывается впечатление, что люди на местах давно уже не видят в этом смысла, так как ответов на свои конкретные запросы они все равно не получают.

Приструнить «красного» лоббиста

На днях более 140 жителей Челюскинского жилмассива в Новосибирске, направили лидеру коммунистов письмо, в котором потребовали повлиять на «красного» мэра города Анатолия Локтя и остановить проводимую им точечную застройку. Локоть давно работает в интересах крупного строительного бизнеса.

Например, недавно он позволил крупным девелоперам и спонсорам КПРФ из компании «Вира-строй» возвести стометровые башни ЖК «Аэропорт» вплотную к аэродрому Росгвардии, подвергнув жильцов риску столкновения с самолетами. Теперь Локоть и его подчиненные в мэрии разрешили построить высотное здание на месте бывшей шоколадной фабрики вплотную к жилым домам. Это лишит жильцов близлежащих домов не только единственной тропинки для выезда из микрорайона и нормальной инсоляции, но и критически увеличит нагрузку на социальную инфраструктуру. В районных школах уже не хватает мест для детей.

А мост и ныне там

Недавно уроженец Орловской области Зюганов получил из Орла открытое письмо-жалобу на губернатора-коммуниста Андрея Клычкова. Орловчане возмущены тем, что из-за неторопливости и нерадения подконтрольных главе области чиновников, у них до сих пор нет безопасного пешеходного моста между «новой» и «старой» частями одного из городских районов. Людям приходится с риском для жизни перебегать железнодорожные пути буквально между проходящими поездами.

При этом городским властям надо было всего лишь вовремя подписать бумажки.

Крепостные «красного барина»

Не могут достучаться до Зюганова и три десятка сотрудников «Совхоза им. Ленина». В открытом обращении они жалуются, что экс-кандидат в президенты России от КПРФ, один из крупнейших спонсоров компартии, владелец агрохолдинга «Совхоз им. Ленина» олигарх-коммунист Павел Грудинин систематически обманывает сотрудников и акционеров своего предприятия... Более того, Грудинин «по собственной воле распродает совхозную землю и выписывает себе миллионные премии, пока другие получают по паре десятков тысяч в месяц», – подчеркивается в письме.

Сотни обиженных КПРФ

Когда журналисты попытались прояснить судьбу этого коллективного обращения у пресс-секретаря компартии Александра Ющенко, тот заявил, что даже говорить на эту тему не станет, поскольку «это два с половиной человека каких-то обиженных». Хотя счет обиженных Грудининым давно уже идет даже не на десятки, а на сотни людей, в том числе детей. Так, например, недавно депутаты Ленинского городского округа тоже направили руководителю фракции КПРФ открытое коллективное обращение. В нем они рассказали, как коммунист-олигарх пытается лишить более 600 детей, живущих в поселке Совхоз имени Ленина, помещений кружков и секций, где они занимаются творчеством. Для этого Грудинин отключил в здании, где находится детский досуговый центр, электричество и нанял охрану, которая не пускает в здание посетителей.

Коммунисты душат бизнес

Не удостоились ответа и димитровградские бизнесмены в Ульяновской области, направившие лидеру КПРФ открытую жалобу на свою «красную» мэрию, которая ведет, по их словам, «незаконную борьбу с бизнесом» и их якобы «незаконно установленными» рекламными конструкциями на центральной улице.

Более того, по указанию «красной мэрии» владельцы билбордов в период выборов в рамках Единого дня голосования-2020 вынуждены были размещать на своих рекламных конструкциях партийную агитацию КПРФ под видом «социальной рекламы», то есть бесплатно, что противоречит выборному законодательству.

Позорят родную партию

В Ульяновске 15 известных в регионе ветеранов компартии в открытом обращении к Зюганову возмутились поведением лидеров местной ячейки КПРФ – депутата Госдумы от региона Алексея Куринного и вице-спикера областного заксобрания Айрата Гибатдинова. По их словам, вместо полезной работы «Куринный занят тем, что врывается в административные здания вместе Гибатдиновым и оскорбляет людей», а их активность «носит деструктивный характер, нанося ущерб не только региону, но и репутации коммунистов».

Рукоприкладство вместо рукопожатий

Ветераны Юго-Восточного округа Москвы направили Зюганову письмо с требованием призвать к ответу за аморальное поведение главу столичного горкома Валерия Рашкина. Их возмутила информация о жестоком избиении рашкинской охраной двух участников его встречи с жителями Марьино.

Криминалитет в КПРФ

Объединение граждан России «Интеллектуальный фонд «Совесть нации» пожаловалось Зюганову на саратовского коммуниста-предпринимателя Андрея Сторожева и его делового партнера Рамзана Яшадова. По словам активистов, эти предприниматели занимаются полулегальном строительным бизнесом. В частности, они не утилизируют строительный мусор должным образом, а сваливают его в местные овраги. В результате город обрастает несанкционированными свалками. Сторожев и Яшадов в прошлом имеют уголовные судимости и профессионально владеют боевыми искусствами. Как отмечают авторы обращения, они регулярно пускают в рук кулаки в случае, если кто-то пытается им помешать.

Общественники просят лидера КПРФ объяснить, как такой человек, как Сторожев, с судимостью за причинение тяжкого вреда здоровью, вообще мог попасть в ряды партии и более того, получить партбилет в Московском отделении КПРФ из рук самого Зюганова.

Безмолвный вождь

Несмотря на обилие жалоб на действия высокопоставленных коммунистов, поступающих регулярно со всей страны, официальной публичной реакции Зюганова на все перечисленные инциденты по-прежнему нет. То, что лидер компартии явно игнорирует обращения граждан отмечают как сами авторы этих коллективных обращений, так и пользователи портала «Лица власти».

Безусловно, времени лично ответить каждому у Зюганова нет. Однако же лидер КПРФ находит его, чтобы публично защищать своих ставленников. И при этом умалчивает о критике в их адрес, как и о том, слышит ли он вообще жалобы россиян».

На нашем сайте читайте также:

Sobesednik.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...