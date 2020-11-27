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Коллекция картин советской художницы оказалась на помойке в Подмосковье
По инф. Российской газеты   
27 Ноября 2020 г.
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В подмосковном Долгопрудном жители одного из дворов спального района обнаружили в мусорке несколько десятков картин в хорошем состоянии. (Печально, что со временем произведения искусства обесцениваются и отправляются на мусорку. А ведь когда-то люди вкладывали в них в свою душу, свое время...- прим. МГ.)

Коллекция картин советской художницы оказалась на помойке в Подмосковье

Все это были работы известной советской художницы-иллюстратора Светланы Ковальской. Большинство из работ были подписаны именно этим именем.

«Я просто не могла мимо пройти, — рассказала изданию Лена Стариковская, член Союза художников. — В этот момент женщины с детьми уносили около десяти работ. Остальные 40 холстов я забрала с мусорки и, вызвав грузотакси, увезла в свою студию».

Как выяснилось, художница, дама в возрасте, живет в этом дворе. По словам соседей, на улице видели ее редко и в последний раз — при госпитализации, возможно из-за коронавируса. Что произошло с ней, что могло привести к тому, что ее произведения оказались на свалке — выяснить пока не удалось.

По некоторым данным, от картин таким образом решили избавиться родственники художницы. Чтобы не дать пропасть картинам под снегом и дождем, их разобрали неравнодушные очевидцы.

«Я не знаю, вправе ли я так поступать? Но люди хотят забрать эти картины, приезжают из соседних городов даже, — разводит руками Стариковская. Объяснения, почему семья художницы решили так расстаться с ее наследием, она не нашла. — Когда в семье горе, будь то болезнь или смерть близкого человека, люди часто совершают необдуманные поступки. И надо понимать, что ценность картин могут понять далеко не все».

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