Коллекционер обвинил Эрмитаж в подделках на выставке Фаберже

Эрмитаж обвинили в демонстрации подделок под видом настоящих произведений Карла Фаберже. Об этом в открытом письме заявил коллекционер Андрей Ружников.
По его словам, на выставке, открытой 24 ноября 2020 года, были представлены современные копии, «грубые реплики», «годящиеся для сувенирного магазина». Эксперта смутило, что среди экспонатов не представлены произведения из Московского Кремля, петербургского Музея Фаберже и известных частных собраний, тогда как предпочтение отдано «мелким частным музейчикам с сомнительными коллекциями».
«Интерес ваших партнеров понятен: выставить подделки в Эрмитаже, тем самым сделав их легитимным и готовым для запуска на рынок товаром», — отметил Ружников.
По его мнению, руководство Эрмитажа оскорбляет имя Фаберже, уничтожает авторитет музея и обманывает доверие посетителей.
Еще в ноябре глава Эрмитажа Михаил Пиотровский в предисловии к каталогу к выставке объяснил, что «подлинность каждой появляющейся на рынке новой вещи может всегда быть оспорена и оспаривается», а консенсуса среди экспертов достигнуть не просто.
«Массовый характер производства, обилие стилистических приемов, множество участников процесса, в том числе и первоклассных мастеров, высокие цены и сложные судьбы творцов, заказчиков, новых и старых хозяев — все это породило массовую активность подражателей, имитаторов и фальсификаторов», — следует из заявления Пиотровского на сайте Эрмитажа.
Сайт, на котором размещено обращение Андрея Ружникова, предлагает клиентам приобрести, продать, оценить, отреставрировать и застраховать произведения искусства.
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