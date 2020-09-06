Кое-какие школы уже перешли на дистанционку из-за «короны»

Несколько школ в Забайкалье и Свердловской области перешли на удаленный формат обучения из-за коронавируса.

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«Такие школы есть в нескольких регионах. В Свердловской области одна школа целиком перешла на такой формат обучения. Вот с утра я получил сообщение: в Забайкальском крае школы перешли на дистанционное обучение. Есть случаи, когда отдельные классы переходят на дистанционное обучение», — сказал замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Чиновник признал, что очереди на входе в школы усугубляют проблемы.

«Очереди в школах по утрам создаются из-за того, что в некоторых учреждениях плохо организован порядок пропуска детей», — добавил Глушко.

Школы по всей России вернулись к занятиям 1 сентября в стандартном формате. При входе детям измеряют температуру — в результате образуются очереди, где никто не соблюдает социальную дистанцию.

Polit.ru

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