|
Самими востребованными в России в новом году станут медработники, IT-специалисты и продавцы, которые быстро умеют осваивать новые навыки.
Такие выводы содержатся в совместном исследовании специалистов сервисов «Работа.ру» и «СберИндекс».
«Работодателям потребуются также фармацевты, водители, комплектовщики, курьеры, сборщики и логисты. Одним из главных трендов следующих лет станет готовность непрерывного обучения», — со ссылкой на экспертов пишет РИА Новости.
В этом году максимально соответствовать новым реалиям пришлось учителям. Для того, чтобы продолжать работу они осваивали программы для видеозвонков и групповых конференций, организовывали проверку домашних заданий онлайн.
- Адаптивность, гибкость, быстрый вход в профессию — качества, которые особенно будут цениться руководителями и в новом году, отмечают специалисты. Плюсом в резюме соискателя станут навыки работы в цифровой сфере: знание компьютера, офисных программ и основных приложений, а также понимание основ кибербезопасности.
Самыми популярными вакансиями в Москве в этом году были водитель такси, укладчик и комплектовщик. Работодатели Санкт-Петербурга чаще всего искали грузчиков, уборщиц и укладчиков. В Нижнем Новгороде и Саратове самыми востребованными стали укладчики, педагоги дополнительного образования, а также преподаватели математики, выяснили также эксперты. Исследование показало, что в 2020 году появилось на 44% больше чем в 2019 году вакансий для удаленной работы. По мнению специалистов, этот тренд закрепится в 2021-м.
А вот что еще советуем почитать о том, где трудиться, если пенсии на жизнь не хватает:
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Какие профессии окажутся самыми востребованными в 2021 году?
Самими востребованными в России в новом году станут медработники, IT-специалисты и продавцы, которые быстро умеют осваивать новые навыки.
-
Очереди на прививку от «короны» дождались водители и кондукторы
В Москве 21 декабря в пунктах вакцинации от коронавируса начали делать прививки новым категориям людей, которые попадают в группу риска.
-
Москвичам присылают фальшивые счета за «коммуналку». Будем начеку!
Москвичи стали получать поддельные счета за коммунальные услуги. Жители столицы, будем бдительны!
-
Анастасия Волочкова продаст 20 своих квартир
Балерина Анастасия Волочкова, уже давно привыкшая жить в роскоши, сейчас переживает не самые лучшие времена. Из-за пандемии расходы артистки серьёзно превышают доходы, поэтому она решила избавиться от «лишней» недвижимости.
-
На Чукотке белые мишки ушли от людей подальше к морю
На севере Чукотки от села Рыркайпий ушли около 30 краснокнижных белых медведей. Несколько дней они осаждали населенный пункт и пытались пробраться к людям, рассказал глава общественной организации «Медвежий патруль» Валерий Калярахт ТАСС.
-
Важных лекарств в России не хватает с августа. Бардак? Не то слово!
Представители Всероссийского союза пациентов направили письмо президенту Владимиру Путину, в котором сообщили о дефиците лекарств.
-
Три женщины под видом врачей ограбили пенсионерку. Совести у них нет!
В городе Кунгуре Пермского края трех жительниц Рязанской области, представившихся врачами, подозревают в краже.
-
В Петербурге 31 декабря объявили выходным днем
В Петербурге последний день 2020 года объявлен выходным днем. Об этом сообщает администрация Северной столицы.
-
Мурманским школьникам решили давать на завтрак оленину
Учащимся школ Мурманской области начали прививать любовь к арктической кухне. В 2021 году в их меню включат оленину, сообщили на оперативном совещании в областном правительстве.
-
«Одноклассники» выпустили комиксы для пенсионеров
Социальная сеть «Одноклассники» опубликовала в Instagram серию комиксов, посвященных «старости». Они предлагают наделить третий возраст новыми смыслами и выступают против эйджизма (дискриминации по возрасту).
-
Борис Грачевский не избежал коварного вируса
У известного кинорежиссера и сценариста Бориса Грачевского выявили СOVID-19. О своей болезни создатель детского юмористического журнала «Ералаш» сообщил журналистам.
-
В новогоднюю ночь прокатиться в московском метро можно будет бесплатно
Проезд в московском метро в новогоднюю ночь будет бесплатным. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.
-
Долгожительство: обладатели первой группы крови имеют больше шансов
Крепкого здоровья и долгой жизни люди желают себе и своим близким, но лишь немногим из нас предстоит отметить свой столетний юбилей. Поэтому к тем, кто достиг этого возраста, с большим вниманием относятся и врачи, и ученые. Пытаясь раскрыть тайну, специалисты исследуют диету, привычки и медицинские особенности долгожителей, в том числе и группу крови. Тем более, что между ней и смертельно опасными заболеваниями, которым может быть подвержен человек, ученые заметили явную связь.
-
Ушел из жизни создатель мультфильмов «Ну, погоди!»
На 83-м году жизни скончался российский писатель, сценарист и драматург Александр Курляндский, написал на своей странице в Facebook его друг Александр Лебедев. Причину смерти он не уточнил.
-
В Британии обнаружили новый, более опасный, штамм коронавируса
Главный врач Англии Крис Уитти объявил о том, что в Британии выявлен новый вариант коронавируса, который «может распространяться быстрее», чем предыдущие штаммы смертельной инфекции.
-
«Кремлевские дети» – олигархи почти с пеленок?
Расслоение нашего общества, особенно имущественное, все более разрастающаяся пропасть между бедными и богатыми, «золотая молодежь», попадающая на крутые должности, о которых другим можно только мечтать, даже если ты семи пядей во лбу, царящая несправедливость – все это видно невооруженным взглядом и не может не волновать. Но почему-то громко и внятно об этом говорят "вражеские голоса", западные СМИ (откуда мы и взяли эту публикацию с перечнем громких имен)...
-
В Петербурге убили известного биолога Александра Каганского
В Петербурге найден убитым Александр Каганский — ученый с мировым именем. Биолог изучал воздействие внешних факторов на активность генов, работал над лекарством от онкологических болезней и состоял в исследовательских группах, выясняющих особенности вируса, вызывающего COVID-19.
-
92% учителей оценили эффективность технологии создания видеоуроков
В ноябре 2020 года в рамках реализации проекта «Совершенствование подходов к разработке и использованию обучающих материалов для учебных предметов (предметных областей) в общеобразовательных организациях в условиях развития современной цифровой образовательной среды» по заказу Министерства просвещения Российской Федерации ООО «Верконт Сервис» провело мониторинг эффективности внедрения и тиражирования технологии создания видеоуроков.
-
Вы точно удивитесь роликам блогера-пенсионера Александра из Кургана
Если коротко сказать о блогах в Instagram и TikTok военного пенсионера из Кургана Александра Константиновича, то звучать будет так: от его роликов просто невозможно оторваться – никак. С хорошим юмором, захватывающим монтажом, про актуальное или просто веселое – каждый день размещенные мужчиной видео набирают огромное число просмотров.
-
В Чите во взяточничестве обвинили главврача роддома
В Чите следователи предъявили обвинение главному врачу одного из читинских роддомов. Медика подозревают в получении взятки в значительном размере (часть 3 статьи 290 УК РФ).