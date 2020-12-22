Какие профессии окажутся самыми востребованными в 2021 году?

Самими востребованными в России в новом году станут медработники, IT-специалисты и продавцы, которые быстро умеют осваивать новые навыки.

Такие выводы содержатся в совместном исследовании специалистов сервисов «Работа.ру» и «СберИндекс».

«Работодателям потребуются также фармацевты, водители, комплектовщики, курьеры, сборщики и логисты. Одним из главных трендов следующих лет станет готовность непрерывного обучения», — со ссылкой на экспертов пишет РИА Новости.

В этом году максимально соответствовать новым реалиям пришлось учителям. Для того, чтобы продолжать работу они осваивали программы для видеозвонков и групповых конференций, организовывали проверку домашних заданий онлайн.

Адаптивность, гибкость, быстрый вход в профессию — качества, которые особенно будут цениться руководителями и в новом году, отмечают специалисты. Плюсом в резюме соискателя станут навыки работы в цифровой сфере: знание компьютера, офисных программ и основных приложений, а также понимание основ кибербезопасности.

Самыми популярными вакансиями в Москве в этом году были водитель такси, укладчик и комплектовщик. Работодатели Санкт-Петербурга чаще всего искали грузчиков, уборщиц и укладчиков. В Нижнем Новгороде и Саратове самыми востребованными стали укладчики, педагоги дополнительного образования, а также преподаватели математики, выяснили также эксперты. Исследование показало, что в 2020 году появилось на 44% больше чем в 2019 году вакансий для удаленной работы. По мнению специалистов, этот тренд закрепится в 2021-м.

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