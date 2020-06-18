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Остаться без работы в пожилом возрасте: куда идти?

По инф. Российской газеты   
18 Июня 2020 г.
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Большинство людей, оставшихся без работы в пожилом возрасте и решивших пройти обучение на бесплатных курсах профессиональной переподготовки по направлениям служб занятости, выбирают направления, связанные с компьютерами.

Остаться без работы в пожилом возрасте: куда идти?

«У граждан предпенсионного возраста наиболее востребованы курсы, связанные с цифровыми технологиями: „Базовая компьютерная подготовка“, „Профессиональная работа в офисных приложениях“, „Оператор call-центра“, — сообщили в Минтруде. — Также востребованными являются курсы профессиональной подготовки по рабочим профессиям: операторы котельной, охранники».

В этом году, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения, окончить такие курсы смогли уже больше 16 тысяч россиян в возрасте старше 50 лет. Занятия проводятся в рамках проекта «Старшее поколение», уточнили в Роструде.

Практически все выпускники, по данным федеральной службы, после окончания обучения смогли трудоустроиться по новой специальности. Чтобы стать участником программы и пройти обучение, гражданам предпенсионного возраста, в том числе выходящим на пенсию досрочно, следует обращаться в центр занятости населения по месту жительства, к работодателю или на сайт 50plus.worldskills.ru.

Как сообщили в Минтруда, кроме компьютерных профессий, студенты старшего возраста охотно выбирают направления подготовки, связанные с административно-хозяйственной деятельностью (бухгалтерия, управление персоналом, делопроизводство), и сферу услуг (повар, мастер маникюра, парикмахер, продавец).

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По инф. rosbalt.ru

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