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Как правильно выйти из самоизоляции? Сменить прическу или имидж

По инф. rosbalt.ru   
12 Июня 2020 г.
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Важно правильно завершить этап самоизоляции, введенный из-за ситуации с коронавирусом, принять изменения в себе самом и окружающей жизни. Мнение об этом выразила доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета социальной психологии МГППУ Ольга Даниленко.

Психолог советует пережившим самоизоляцию россиянам сменить прическу или имидж

Она советует после выхода из самоизоляции обновить имидж и перейти на следующий жизненный этап. «Необходимо осознать, что мы прожили эти два месяца не просто так, что приобрели некое новое системное свойство, которое может быть опорой в дальнейшем», — пояснила Даниленко.

Эксперт напомнила, что эксперименты с имиджем или прической придают человеку уверенности. «Этот двухмесячный опыт, если мы его правильно завершаем и осмысляем, становится нашим ресурсом в будущем», — сказала психолог, признав, что в связи с резким выходом из режима самоизоляции люди могут чувствовать растерянность, дискомфорт и тревогу.

Специалист рекомендует не игнорировать эти чувства, а пытаться помочь себе и близким. «Внимание к позитивным проявлениям при встрече с родственниками, коллегами, друзьями, соседями поможет ощутить себя увереннее и сильнее психологически», — заключила Даниленко.

Напомним, что в Москве постепенно снимаются ограничения, введенные из-за коронавируса. Так, в столице отменены режим пропусков и ограничения на прогулки. При этом горожане обязаны носить маски и перчатки в общественных местах.

По инф. rosbalt.ru

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