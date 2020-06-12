Как правильно выйти из самоизоляции? Сменить прическу или имидж

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Важно правильно завершить этап самоизоляции, введенный из-за ситуации с коронавирусом, принять изменения в себе самом и окружающей жизни. Мнение об этом выразила доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета социальной психологии МГППУ Ольга Даниленко.
Она советует после выхода из самоизоляции обновить имидж и перейти на следующий жизненный этап. «Необходимо осознать, что мы прожили эти два месяца не просто так, что приобрели некое новое системное свойство, которое может быть опорой в дальнейшем», — пояснила Даниленко.
Эксперт напомнила, что эксперименты с имиджем или прической придают человеку уверенности. «Этот двухмесячный опыт, если мы его правильно завершаем и осмысляем, становится нашим ресурсом в будущем», — сказала психолог, признав, что в связи с резким выходом из режима самоизоляции люди могут чувствовать растерянность, дискомфорт и тревогу.
Специалист рекомендует не игнорировать эти чувства, а пытаться помочь себе и близким. «Внимание к позитивным проявлениям при встрече с родственниками, коллегами, друзьями, соседями поможет ощутить себя увереннее и сильнее психологически», — заключила Даниленко.
Напомним, что в Москве постепенно снимаются ограничения, введенные из-за коронавируса. Так, в столице отменены режим пропусков и ограничения на прогулки. При этом горожане обязаны носить маски и перчатки в общественных местах.
Важно правильно завершить этап самоизоляции, введенный из-за ситуации с коронавирусом, принять изменения в себе самом и окружающей жизни. Мнение об этом выразила доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета социальной психологии МГППУ Ольга Даниленко.
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