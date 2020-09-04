Как понять, что над внуком в школе издеваются?

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Психолог Ирэна Похомова рассказала, по каким признакам родители могут понять, что их ребенок стал жертвой буллинга. По ее словам, поведение детей в такой ситуации меняется.
«Ярким признаком становится отказ ходить в школу, когда объективных причин для этого нет, — отметила специалист. — Второй признак — снижение в учебе. При травле у ребенка можно также заметить резкие перепады настроения. От радостного состояния до истерик и возбуждения».
Эксперт подчеркнула, что буллинг — это не новая ситуация. Просто в советское время она иначе называлась — травлей. По словам Похомовой, буллинг бывает нескольких видов, например физический. В этом случае у ребенка могут появляться травмы, пропадать вещи.
Психолог рекомендует поговорить с ребенком. Если он не идет на контакт, родителям следует пойти на хитрость. В частности, можно посмотреть вместе с ребенком фильм про буллинг. Также, сказала Похомова, важно снять со школьника чувство вины, которое неизбежно возникает у жертвы, и после этого с ним можно говорить начистоту.
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Травля (т.н. "буллинг") детей в школе - явление сейчас нередкое и очень важно не допускать подобных инцидентов. Если учитель видит, что над ребенком издеваются, то надо сказать об этом родителям. И может лучше перевести внука или внучку в другую школу, чем ждать, когда произойдет что-то нехорошее в этой.
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