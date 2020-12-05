Как фейки в Интернете влияют на борьбу с коронавирусом?

В конце ноября мы «отмечали» годовщину первого случая заражения COVID-19. Когда новый вирус разошелся по городам и странам, за ним разошлись и слухи о нем. Инфодемия стала не меньшей проблемой, чем эпидемия.

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Жительнице Амурской области был назначен первый в России штраф за распространение в соцсетях информации о заболевших коронавирусом земляках: в тот момент в области не было зафиксировано ни одного случая заболевания.

Впервые в истории распространение новой болезни сопровождалось массовым использованием технологий: соцсети на карантине были чуть ли не единственным способом мгновенной коммуникации.

Но в природе человека — если информации мало или совсем нет, начать ее придумывать. Слухи и догадки — частое явление в состоянии кризиса. Только когда слух распространяется в реальной жизни, то, как правило, не широко.

Жителям подмосковной деревни нет дела до сплетен о жителях деревни в Краснодарском крае. Но современный мир, по определению Маклюэна, и есть «глобальная деревня», где события, происходящие в тысячах километрах от нас, играют не меньшую роль, чем происходящее на соседней улице. Вот и получается, что дезинформация, распространяясь мгновенно, достигает самые отдаленные точки земного шара.

Быстрый способ коммуникации чрезвычайно важен, но чреват появлением информационных фейков. Сколько сообщений разошлось по Всемирной паутине о том, что алкоголь убивает коронавирус? Миллионы. А как много «экспертов» доказывали, что COVID-19 — это всего лишь сезонный грипп, а его серьезность раздувают мировые лидеры для тотального контроля над населением? Тысячи. Любители теорий заговора уверяли нас, что существует связь между 5G и коронавирусом, и вообще это Билл Гейтс решил заработать на мировом кризисе. По стопам COVID-19 двигался его призрак в форме дезинформации и пугал всех встречающихся на его пути.

Соцсети массово заражали пользователей неправдивыми сведениями. И если коронавирус часто проявлялся спустя две недели после заражения, то информационный вирус закреплялся в наших головах мгновенно. И даже неповерившие, увидев второе, третье, десятое сообщение, невольно начинали сомневаться. Это явление и называется инфодемией.

Уже в апреле Генеральный секретарь ООН объявил о начале работы в области коммуникаций, направленной на противодействие распространению дезинформации. Организация выпустила указания по выявлению и пресечению ненавистнической риторики, связанной с COVID-19. А в сентябре уже ВОЗ призывала государства-члены разработать планы действий по борьбе с инфодемией за счет содействия своевременному распространению достоверной информации и пресечения циркуляции ложных слухов.

ВОЗ назвала главную причину обеспокоенности инфодемией: «ложные слухи уносят жизни людей». При неверной информации увеличивается риск того, что человек пострадает от неправильного лечения или от недооценки масштаба проблемы. Ну, например, в таких штатах США как Алабама или Техас студенты специально устраивали «ковидные вечеринки», с целью заразить как можно больше людей. Логика была следующая: чем раньше переболеешь, тем быстрее у тебя выработаются антитела и тем лучше. Иногда родители специально делают так, чтобы их дети заболели ветрянкой, чтобы потом не болеть в более взрослом возрасте. Но вылечить ветрянку в наше время довольно просто, а от коронавируса могут развиться непредвиденные осложнения…

Ложная информация провоцируют риторику ненависти и повышает риск конфликтов. Например, газета The Daily Telegraph в мае выпустила статью, подробно описывающую вину Китая в распространении коронавируса. А президент Дональд Трамп в своих речах неоднократно использовал термин «китайский вирус», утверждая, что он появился в лаборатории в городе Ухань, и обвинял ВОЗ в том, что она помогала «замести следы» за китайским правительством.

Все это порождало расистские реакции, как в соцсетях, так и в реальной жизни. Судя по опросам исследовательского центра Pew Research Center, более 70 процентов американцев негативно относятся к Китаю, обвиняя страну в распространении COVID-19. А в Южной Европе можно было наблюдать, как владельцы ресторанов и магазинов вывешивали таблички: «китайцам вход запрещен». Представители китайских общин в Италии не раз обращались с жалобами к представителям региональных властей. Но побочные эффекты инфодемии не так просто уничтожить.

Кстати, меры, предложенные ВОЗ, не направлены на снижение информированности населения. Но все публикуемые факты должны подвергаться более тщательному контролю, а за нарушение должно следовать наказание. Так, в России ввели штрафы от трехсот тысяч до двух миллионов рулей (в зависимости от степени серьезности). Например, в сентябре «Новая газета» была оштрафована за недостоверную информацию о вспышке коронавируса в Чечне.

Крупнейшие соцсети также включились в борьбу против ковидных фейков: Facebook и Twitter изменили алгоритмы поисковых запросов по слову «коронавирус» так, чтобы они выдавали ссылки на авторитетные источники, а посты, не прошедшие проверку, удалялись автоматически. В России за этим процессом следит Роскомнадзор, который занимается мониторингом соцсетей и присылает уведомления с требованием удалять недостоверные публикации. При этом, ряд сервисов Mail.ru, ВКонтакте и Яндекс запустили отдельные новостные ленты с актуальной статистикой заражения и распространения болезни. Все это направлено на всестороннее информирование населения о проблеме и тщательное отслеживание ложной вредоносной информации.

И спустя год после рождения коронавируса бороться с инфодемией стало проще: достоверной информации о природе пандемии гораздо больше, а интернет-мифы о заболевании активно уничтожаются. И люди начали более разборчиво поглощать информацию. Но все-таки информационный призрак никуда не делся, он продолжает преследовать нас. И надо продолжать борьбу с ним.

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