|
Туроператоры прорабатывают возможность запуска на Новый год чартерных программ на Дальний Восток, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
«Мы на данный момент с рядом туроператоров планируем запустить на Новый год чартерные перелеты на Дальний Восток, которые автоматически позволяют в 1,5-2 раза снизить стоимость за счет того, что мы создаем комплексный турпродукт», — сказала она.
При этом туристы смогут покупать пакетные туры, которые будут в разы дешевле по сравнению с общей стоимостью гостиницы и перелета, если покупать их отдельно, отметила Догузова.
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во многие сферы жизни, и, прежде всего, в туристическую отрасль. Заграничные курорты оказались закрыты, сообщение с другими странами (большинством из них) оказалось приостановлено. И по сути дела, такая ситуация должна только на руку сыграть отечественному туризму. Вон он - момент, когда можно развернуться и доказать людям, что в России не хуже, чем в Таиланде или Турции. Минувшим летом отели Коыма оказались загружены под завязку, и туристы пообещали, что вернутся еще. Теперь на очереди Дальний Восток, где природа ничуть не уступает черноморской, просто она другая.
Читайте также:
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
К Новому году туроператоры могут запустить чартеры на Дальний Восток
Туроператоры прорабатывают возможность запуска на Новый год чартерных программ на Дальний Восток, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
-
«Кража века» из сокровищницы королей в Дрездене: первых подозреваемых задержали через год
Германская полиция провела «мегаоблаву» в трех федеральных землях по делу о краже предметов искусства из хранилища саксонских королей «Зеленый свод».
-
Страшные роботы-волки начали пугать медведей на острове Хоккайдо
В городе Такикава на острове Хоккайдо появились «волки-роботы», которые призваны отгонять пришедших в город медведей и других диких животных. Власти города сообщают, что это оказалось весьма эффективным средством.
-
Срочные вклады потеряли среди россиян былую привлекательность
Большинство россиян предпочитают размещать накопления на классических депозитах для получения гарантированной доходности, однако 7% вкладчиков планирует закрыть их. К такому выводу пришли аналитики «Росгосстрах банка» и НАФИ.
-
Владимир Винокур намекнул, что готов покинуть сцену из-за коронакризиса
Известный юморист Владимир Винокур вслед за артистами Львом Лещенко и Валерием Меладзе пожаловался на бедственное положение звезд эстрады из-за пандемии.
-
Специалисты рассказали, какая бытовая техника ломается чаще всего и почему
В наши дни уже практически невозможно представить, что люди когда-то обходились без бытовой техники. Мы привыкли, что электроприборы делают нашу жизнь комфортной, выполняют за нас домашнюю работу, облегчая наш труд и улучшая быт. И нередко случается так, что поломка какого-то домашнего бытового прибора нарушает привычный уклад жизни, можно сказать, выбивает нас из колеи. Хорошо, что сейчас существуют специализированные сервисные центры, которые могут быстро и качественно все починить, например, https://lg-helper.com/. Но нам все же интересно, какую бытовую технику приходится ремонтировать чаще и по каким причинам?
-
Тревожно: Байкал продолжает быстро загрязняться нитчатыми водорослями
Ученые представили итоги экспедиции по изучению чистоты озера Байкал. Крупнейший мировой пресный водоем земли продолжает быстро загрязняться чужеродными нитчатыми водорослями...
-
Ремонт бытовой техники: что необходимо знать
Современные технологии творят чудеса. Полезные в быту приборы получают всё большее количество функций. Но какой бы совершенной ни была техника, иногда она ломается. Мудрый человек спокойно воспринимает этот факт, и не пытается исправить тонкую аппаратуру самостоятельно с помощью молотка и зубила. Общим правилом стало применение услуг специалистов ремонтно-обсуживающих сервисов. Это важно и когда поломка произошла период действия гарантии, и после окончания срока гарантийного обслуживания, особенно если неисправности возникли в бытовых приборах от ведущих европейских производителей.
-
Сколько же зерна находится в зернотоке? Подскажет сигнализатор!
Промышленные и производственные компании, чтобы быть в сфере своей деятельности конкурентоспособными, стремятся использовать качественное оборудование. Например, всевозможные датчики. Так, ряд предприятий, которые относятся к агропромышленному комплексу (и не только) и ведут сельскохозяйственную работу, пользуются СУМ-1М. Это сигнализатор, необходимый для определения уровня муки в элеваторе, зерна, находящегося в зернотоках или помещенного в машину. На глаз ведь не определишь, да и не нужно, когда существует подобная умная техника.
-
Экс-главу Минстроя Михаила Меня заподозрили в хищении 700 миллионов рублей
Сенаторы Совфеда разрешили задержать аудитора Счетной палаты и бывшего главу Минстроя Михаила Меня. Генпрокуратура подозревает его в хищении 700 миллионов рублей.
-
Власти Великобритании рассказали о создании полностью экологичного города
Перевести десятки тысяч жилых домов на водородное отопление к 2030 году и создать первый в мире полностью экологичный город. Такие планы правительства Великобритании содержатся в десятилетней программе «зеленой промышленной революции», представленной премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.
-
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда же стартует четвертый сезон? Некоторая информация по этому поводу уже имеется.
-
Чего от курса доллара и евро в новом году ждем? Перевалит за сотку?
Почти половина россиян (48%) полагают, что курсы доллара и евро в начале 2021 года останутся на уровне пиковых значений этого года, однако более четверти россиян считают, что евро и доллар превысят отметку в 100 рублей.
-
Блогер из Италии Нонна – бабушка-красавица, бабушка-праздник и бабушка-мудрость
Не все бабушки, которым за девяносто, могут примерить на себя костюм, соответствующий празднику Хеллоуин. А вот итальянка Нонна Лисиа – запросто. И вообще она оказалась большой любительницей разных образов и попозировать перед объективом. Выставляются посты этой дамы элегантного возраста в приложении Instagram.
-
Названы самые популярные фразы из советского кино
Новый киноканал «Мосфильм. Золотая комедия» выявил самые популярные фразы из советского кино. Лидерами рейтинга оказались «Иван Васильевич меняет профессию» (четыре позиции в Топ-10) и «Бриллиантовая рука» (две).
-
Билл Гейтс жёстко раскритиковал «антимасочников», сравнив их с нудистами
Люди, которые в пандемию ходят без маски, похожи на нудистов — и те и другие отрицают принятое в обществе, считает создатель компании Microsoft Билл Гейтс.
-
Закончится ли война в Карабахе с вводом миротворцев?
Так ли важен Карабах для России, почему Москву злит присутствие турков и что будет с армянским населением, отвечает военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
-
За рулем в пожилом возрасте главное что? Педали не путать!
Пенсионер на внедорожнике на скорости въехал в толпу людей под Калининградом. Пять человек пострадали.
-
Лукашенко вместе с президентским креслом покинет и страну?
В словах непризнанного президента Александра Лукашенко регулярно проскальзывают заявления, что он уже устал от власти и намерен уйти. Однако 13 ноября он дал большое интервью, в котором впервые заговорил, что вместе с президентским креслом покинет и страну.
-
Власти задумались о реновации по всей России всерьез
Госдума одобрила проект закона о комплексном развитии территорий, который призван решить проблему расселения из аварийного жилья.