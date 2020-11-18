К Новому году туроператоры могут запустить чартеры на Дальний Восток

Туроператоры прорабатывают возможность запуска на Новый год чартерных программ на Дальний Восток, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

«Мы на данный момент с рядом туроператоров планируем запустить на Новый год чартерные перелеты на Дальний Восток, которые автоматически позволяют в 1,5-2 раза снизить стоимость за счет того, что мы создаем комплексный турпродукт», — сказала она.

При этом туристы смогут покупать пакетные туры, которые будут в разы дешевле по сравнению с общей стоимостью гостиницы и перелета, если покупать их отдельно, отметила Догузова.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во многие сферы жизни, и, прежде всего, в туристическую отрасль. Заграничные курорты оказались закрыты, сообщение с другими странами (большинством из них) оказалось приостановлено. И по сути дела, такая ситуация должна только на руку сыграть отечественному туризму. Вон он - момент, когда можно развернуться и доказать людям, что в России не хуже, чем в Таиланде или Турции. Минувшим летом отели Коыма оказались загружены под завязку, и туристы пообещали, что вернутся еще. Теперь на очереди Дальний Восток, где природа ничуть не уступает черноморской, просто она другая.

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