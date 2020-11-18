ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В каких городах Урала самый грязный воздух?
2020-10-29-02-39-25
Наблюдение 13 городов УрФО в период с 2010 по 2019 год показало, что самый плохой воздух в Магнитогорске и Кургане.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

К Новому году туроператоры могут запустить чартеры на Дальний Восток
По инф. Российской газеты   
18 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Туроператоры прорабатывают возможность запуска на Новый год чартерных программ на Дальний Восток, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

К Новому году туроператоры могут запустить чартеры на Дальний Восток

«Мы на данный момент с рядом туроператоров планируем запустить на Новый год чартерные перелеты на Дальний Восток, которые автоматически позволяют в 1,5-2 раза снизить стоимость за счет того, что мы создаем комплексный турпродукт», — сказала она.

При этом туристы смогут покупать пакетные туры, которые будут в разы дешевле по сравнению с общей стоимостью гостиницы и перелета, если покупать их отдельно, отметила Догузова.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во многие сферы жизни, и, прежде всего, в туристическую отрасль. Заграничные курорты оказались закрыты, сообщение с другими странами (большинством из них) оказалось приостановлено. И по сути дела, такая ситуация должна только на руку сыграть отечественному туризму. Вон он - момент, когда можно развернуться и доказать людям, что в России не хуже, чем в Таиланде или Турции. Минувшим летом отели Коыма оказались загружены под завязку, и туристы пообещали, что вернутся еще. Теперь на очереди Дальний Восток, где природа ничуть не уступает черноморской, просто она другая.

Читайте также:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • К Новому году туроператоры могут запустить чартеры на Дальний Восток
    Туроператоры прорабатывают возможность запуска на Новый год чартерных программ на Дальний Восток, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
  • «Кража века» из сокровищницы королей в Дрездене: первых подозреваемых задержали через год
    Германская полиция провела «мегаоблаву» в трех федеральных землях по делу о краже предметов искусства из хранилища саксонских королей «Зеленый свод».
  • Страшные роботы-волки начали пугать медведей на острове Хоккайдо
    В городе Такикава на острове Хоккайдо появились «волки-роботы», которые призваны отгонять пришедших в город медведей и других диких животных. Власти города сообщают, что это оказалось весьма эффективным средством.
  • Срочные вклады потеряли среди россиян былую привлекательность
    Большинство россиян предпочитают размещать накопления на классических депозитах для получения гарантированной доходности, однако 7% вкладчиков планирует закрыть их. К такому выводу пришли аналитики «Росгосстрах банка» и НАФИ.
  • Владимир Винокур намекнул, что готов покинуть сцену из-за коронакризиса
    Известный юморист Владимир Винокур вслед за артистами Львом Лещенко и Валерием Меладзе пожаловался на бедственное положение звезд эстрады из-за пандемии.
  • Специалисты рассказали, какая бытовая техника ломается чаще всего и почему
    Специалисты рассказали, какая бытовая техника ломается чаще всего и почему В наши дни уже практически невозможно представить, что люди когда-то обходились без бытовой техники. Мы привыкли, что электроприборы делают нашу жизнь комфортной, выполняют за нас домашнюю работу, облегчая наш труд и улучшая быт. И нередко случается так, что поломка какого-то домашнего бытового прибора нарушает привычный уклад жизни, можно сказать, выбивает нас из колеи. Хорошо, что сейчас существуют специализированные сервисные центры, которые могут быстро и качественно все починить, например, https://lg-helper.com/. Но нам все же интересно, какую бытовую технику приходится ремонтировать чаще и по каким причинам?
  • Тревожно: Байкал продолжает быстро загрязняться нитчатыми водорослями
    Ученые представили итоги экспедиции по изучению чистоты озера Байкал. Крупнейший мировой пресный водоем земли продолжает быстро загрязняться чужеродными нитчатыми водорослями...
  • Ремонт бытовой техники: что необходимо знать
    Ремонт бытовой техники: что необходимо знать Современные технологии творят чудеса. Полезные в быту приборы получают всё большее количество функций. Но какой бы совершенной ни была техника, иногда она ломается. Мудрый человек спокойно воспринимает этот факт, и не пытается исправить тонкую аппаратуру самостоятельно с помощью молотка и зубила. Общим правилом стало применение услуг специалистов ремонтно-обсуживающих сервисов. Это важно и когда поломка произошла период действия гарантии, и после окончания срока гарантийного обслуживания, особенно если неисправности возникли в бытовых приборах от ведущих европейских производителей.
  • Сколько же зерна находится в зернотоке? Подскажет сигнализатор!
    Сколько же зерна находится в зернотоке? Подскажет сигнализатор! Промышленные и производственные компании, чтобы быть в сфере своей деятельности конкурентоспособными, стремятся использовать качественное оборудование. Например, всевозможные датчики. Так, ряд предприятий, которые относятся к агропромышленному комплексу (и не только) и ведут сельскохозяйственную работу, пользуются СУМ-1М. Это сигнализатор, необходимый для определения уровня муки в элеваторе, зерна, находящегося в зернотоках или помещенного в машину. На глаз ведь не определишь, да и не нужно, когда существует подобная умная техника.
  • Экс-главу Минстроя Михаила Меня заподозрили в хищении 700 миллионов рублей
    Сенаторы Совфеда разрешили задержать аудитора Счетной палаты и бывшего главу Минстроя Михаила Меня. Генпрокуратура подозревает его в хищении 700 миллионов рублей.
  • Власти Великобритании рассказали о создании полностью экологичного города
    Перевести десятки тысяч жилых домов на водородное отопление к 2030 году и создать первый в мире полностью экологичный город. Такие планы правительства Великобритании содержатся в десятилетней программе «зеленой промышленной революции», представленной премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.
  • Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
    Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда же стартует четвертый сезон? Некоторая информация по этому поводу уже имеется.
  • Чего от курса доллара и евро в новом году ждем? Перевалит за сотку?
    Почти половина россиян (48%) полагают, что курсы доллара и евро в начале 2021 года останутся на уровне пиковых значений этого года, однако более четверти россиян считают, что евро и доллар превысят отметку в 100 рублей.
  • Блогер из Италии Нонна – бабушка-красавица, бабушка-праздник и бабушка-мудрость
    Не все бабушки, которым за девяносто, могут примерить на себя костюм, соответствующий празднику Хеллоуин. А вот итальянка Нонна Лисиа – запросто. И вообще она оказалась большой любительницей разных образов и попозировать перед объективом. Выставляются посты этой дамы элегантного возраста в приложении Instagram.
  • Названы самые популярные фразы из советского кино
    Новый киноканал «Мосфильм. Золотая комедия» выявил самые популярные фразы из советского кино.  Лидерами рейтинга оказались «Иван Васильевич меняет профессию» (четыре позиции в Топ-10) и «Бриллиантовая рука» (две).
  • Билл Гейтс жёстко раскритиковал «антимасочников», сравнив их с нудистами
    Люди, которые в пандемию ходят без маски, похожи на нудистов — и те и другие отрицают принятое в обществе, считает создатель компании Microsoft Билл Гейтс.
  • Закончится ли война в Карабахе с вводом миротворцев?
    Так ли важен Карабах для России, почему Москву злит присутствие турков и что будет с армянским населением, отвечает военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
  • За рулем в пожилом возрасте главное что? Педали не путать!
    Пенсионер на внедорожнике на скорости въехал в толпу людей под Калининградом. Пять человек пострадали.
  • Лукашенко вместе с президентским креслом покинет и страну?
    В словах непризнанного президента Александра Лукашенко регулярно проскальзывают заявления, что он уже устал от власти и намерен уйти. Однако 13 ноября он дал большое интервью, в котором впервые заговорил, что вместе с президентским креслом покинет и страну.
  • Власти задумались о реновации по всей России всерьез
    Госдума одобрила проект закона о комплексном развитии территорий, который призван решить проблему расселения из аварийного жилья.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 