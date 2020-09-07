ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Русская американка Марина Журавлёва: почему звезда 90-х покинула родину?
-90-
Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
«А яхту детям отдать сможешь?» Непопулярного хабаровского губернатора испытывают на доброту
2020-08-12-02-38-50
К врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву обратилась глава «Краевого центра образования» с просьбой передать центру яхту, принадлежащую правительству...
Наташа Королёва сменила имидж… но поклонникам это не понравилось
2020-08-13-17-09-59
Популярная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками фотографией в новом образе. Знаменитость сделала прямую челку в конце июня, но фанаты до сих пор с трудом узнают своего...
Повысят ли в России пособия по уходу за инвалидами?
2020-08-07-10-38-16
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
Два года без Олега Табакова: как дела в его семье и театрах?
2020-08-18-04-25-05
17 августа Народному артисту СССР Олегу Табакову могло бы исполниться 85 лет. 2 года, как худрука МХТ имени А. П. Чехова нет с нами. Как изменилась жизнь его семьи?
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

К концу недели в Европейскую Россию придет осень
По инф. Российской газеты   
07 Сентября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Понедельник, седьмое сентября, будет последним очень теплым днем в центре Европейской России. Уже со вторника здесь начнется период стремительного похолодания, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ожидается резкое изменение ветровых потоков, придут северные воздушные массы, температура понизится на 7-8 градусов. Если в понедельник, будет +23…+25, то уже на следующий день - 17-18 градусов. Потом каждый день примерно на один градус будет становиться холоднее, к концу недели будет максимальное значение +15 градусов, а местами температура будет ниже 10-градусной отметки.

При этом он отметил, что температуры будут выше нормы. "Хочу уточнить, что именно таким должен быть сентябрь", - сказал Вильфанд. По его словам, наиболее заметное похолодание будет в Приволжском федеральном округе, там будет доходить до заморозков: 7-9 сентября ожидается -2…-4 градуса.

При этом на юге Европейской территории будет по-летнему жарко, но в Краснодарском крае и Ростовской области ожидаются очень интенсивные осадки. "Жаркая погода (выше +30) и фрагментарные осадки. Такая ситуация наблюдается и на Черноморском побережье", - отметил ученый.

Вильфанд также предупредил, что очередной тайфун начнет оказывать влияние на побережье в Приморском крае. Здесь будет ураганный ветер выше 30 метров в секунду. Вдоль берегов Приморья ожидаются волны 3-4 метра. В Японском море будет штормовая погода - волны восемь метров.

А что же обещают нам метеорологи зимой?

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 