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Из музея в Нидерландах в третий раз похитили картину про мальчиков с пивом
По инф. polit.ru   
28 Августа 2020 г.
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В Нидерландах из музея Хофьи ван Арден в городе Лердам украли картину голландского художника золотого века Франса Халса «Два смеющихся мальчика с кружкой пива».

Картину Франса Халса украли из музея в Нидерландах третий раз за четверть века

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал RTL. Полотно похищают третий раз за четверть века.

Кража произошла в ночь на среду, 26 августа, после трех часов утра. Злоумышленники выломали дверь запасного входа и вынесли картину.

«Это очень грустная новость. Надеемся, что полотно в ближайшее время вернется в музей, — заявил мэр города Сьорс Фрохлих. По его словам, расследованием похищения занимается большая группа полицейских.

Музей Хофьи ван Арден на время позаимствовал картину из собрания музея Бойманса — ван Бёнинген в Роттердаме.

Произведение искусства, созданное в 1626-1627 годах, похищают уже в третий раз. Первая кража произошла в 1998 году, а вторая — в 2011 году. В первом случае картину удалось найти и вернуть спустя три года, во втором случае — через шесть месяцев.

  • Картина написана в 1626-1627 годах. На ней изображен крупным планом мальчик, рассматривающий кружку пива. На заднем плане за ним наблюдает еще один ребенок. Автор работы Франс Халс часто писал портреты и жанровые сценки, а мотив наблюдателя был одним из его любимых композиционных приемов.
  • Картины Халса представляют интерес на коллекционном рынке. В 2011 году полотно, которое приписывали кисти художника, продали за 8,5 млн фунтов, однако спустя пять лет его признали подделкой.
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Polit.ru

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