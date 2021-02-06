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Иудеи и мусльмане определились со своим отношением к вакцине против COVID-19
По инф. polit.ru   
06 Февраля 2021 г.
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Главный раввин России Берл Лазар заявил, что иудеям не требуется проверять «Спутник V» на кошерность для применения.

Иудеи не будут проверять антиковидную вакцину «Спутник V» на кошерность

«То, что написано в Торе, касается еды. Любой укол, тем более, если он спасает жизни людей и это нужно для безопасности общества и здоровья человека — это вообще не вопрос кошерности. Тора говорит, что здоровье — самое главное.Всё, что делается, — это для спасения жизни людей. Мы за вакцинацию, как говорится, двумя руками», — цитирует издание раввина.

Ранее появилась информация, что духовное управление мусульман проверяло «Спутник V» на халяльность — в ней не нашли свиного желатина.

«На первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещенного с точки зрения ислама там нет», — отметил муфтий.

Аляутдинов пояснил, что теперь разработчики должны ответить на уточняющие вопросы по составу вакцины. На следующей неделе планируют провести совместное заседание богословов с представителями научных институтов. На этот счет духовное управление готовит богословско-правовое заключение, добавил муфтий.

Духовное управление мусульман Татарстана в январе попросило проверить российские вакцины от коронавируса на халяльность. Они решили убедиться в том, что препараты приносят пользу для людей, в том числе исповедующих ислам. Мусульмане не смогут признать вакцины халяльными, если в их составе использовали свиной желатин.

Polit.ru

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