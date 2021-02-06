Иудеи и мусльмане определились со своим отношением к вакцине против COVID-19

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Главный раввин России Берл Лазар заявил, что иудеям не требуется проверять «Спутник V» на кошерность для применения.
«То, что написано в Торе, касается еды. Любой укол, тем более, если он спасает жизни людей и это нужно для безопасности общества и здоровья человека — это вообще не вопрос кошерности. Тора говорит, что здоровье — самое главное.Всё, что делается, — это для спасения жизни людей. Мы за вакцинацию, как говорится, двумя руками», — цитирует издание раввина.
Ранее появилась информация, что духовное управление мусульман проверяло «Спутник V» на халяльность — в ней не нашли свиного желатина.
«На первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещенного с точки зрения ислама там нет», — отметил муфтий.
Аляутдинов пояснил, что теперь разработчики должны ответить на уточняющие вопросы по составу вакцины. На следующей неделе планируют провести совместное заседание богословов с представителями научных институтов. На этот счет духовное управление готовит богословско-правовое заключение, добавил муфтий.
Духовное управление мусульман Татарстана в январе попросило проверить российские вакцины от коронавируса на халяльность. Они решили убедиться в том, что препараты приносят пользу для людей, в том числе исповедующих ислам. Мусульмане не смогут признать вакцины халяльными, если в их составе использовали свиной желатин.
80% опрошенных жителей России признались, что используют ненормативную лексику на работе. Интерес к теме возник на фоне того, что власти пытаются искоренить использование матерщины в социальных сетях...
Когда человек умирает и проходит примерно с год, его близким необходимо подумать о капительном благоустройстве места захоронения. Изначально ведь на могилу ставятся временные конструкции, потому что земле нужно дать как следует осесть. Проводится в связи с капитальным благоустройством целый комплекс мероприятий: ставится основательный памятник, монтируется цветник, оформляется территория в пределах оградки. Выбираются все элементы, которые будут здесь присутствовать с учетом, конечно, вкусов, но и финансового положения.
Вокруг осужденного оппозиционера Алексея Навального продолжаются судебные дела. На новом процессе лрокурор зачитала обвинительное заключение по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной, в которой обвиняется политик, вызвавший так много противоречивого шума в России
Близняшки из сказки Александра Роу «Королевство кривых зеркал» стали героинями своего времени. Только вот огромная слава так и не смогла принести им счастья, оставив в памяти лишь воспоминания о беззаботном и мечтательном детстве.
Большая политика врывается в жизнь граждан. Ну, невозможно не замечать, что страна кипит насчет дворца Путина, ареста Навального и многих других последних событий. Много ходит домыслов, слухов, и пропаганда тоже стремится выдавать свои версии. В итоге можно запутаться — при этом, важно все-таки, для начала отделять факты от мнений, оценок фактов. Именно с некоторыми ошарашивающими оценками экспертов - и знакомим...
Журналиста Александра Невзорова заподозрили в реабилитации нацизма из-за высказывания о Зое Космодемьянской. Запрос в Генпрокуратуру по этому поводу направило Российское военно-историческое общество (РВИО), сообщается на сайте общества.
Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в разговоре со студентами в Смоленске заверил, что всероссийский митинг КПРФ, запланированный на 23 февраля (вторник, государственный праздник), скорее всего будет согласован властями регионов, так как распространение коронавируса снижается.
Всё чаще любители азарта вместо наземных игорных залов выбирают для себя онлайн-казино, где можно развлечься с простого мобильного телефона. Для этого лучше посетить официальный сайт популярной игровой площадки, предоставляющей большое разнообразие игровых автоматов. Главным преимуществом таких ресурсов считается то, что в них можно играть бесплатно, используя демо-версии слотов. Наземные заведения также популярны, однако из-за пандемии коронавируса они терпят большие убытки.
В интервью на YouTube-канале финансиста Дмитрия Толстякова звезда рассказала об отношении к деньгам. Она призналась, что на данный момент заработала порядка 1 млрд рублей и теперь не может остановиться – «работает еще больше».
Общенациональный мемориал жертвам геноцида советского мирного населения во время Великой Отечественной войны появится в Гатчине, на месте детского концентрационного лагеря. «Этот масштабный проект получил поддержку президента России и правительства», — сообщил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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