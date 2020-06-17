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Государство заработало на штрафах за нарушение самоизоляции... почти миллиард!
По инф. sobesednik.ru   
17 Июня 2020 г.
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За два с небольшим месяца — с апреля по июнь — на россиян завели почти 500 тысяч дел на 1 млрд штрафов за нарушение самоизоляции.

Государство заработало на штрафах за нарушение самоизоляции... почти миллиард!

«С 1 апреля по 8 июня в суды поступило около 400 тысяч дел по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и чуть более 16 тысяч дел по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)», — сообщает международная правозащитная организация «Агора» со ссылкой на доклад «Апологии протеста».

Как следует из опубликованного исследования юристов, сумма штрафов за нарушение различных карантинных мер, которые должны поступить в бюджет, составляет почти миллиард рублей. С помощью приложения «Социальный мониторинг» (не входит в общую статистику) в Москве начато 54 тысячи административных дел с общим размером штрафа на сумму 216 миллионов рублей.

При этом по числу зарегистрированных правонарушений по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ по стране лидирует Республика Татарстан (55,6 тысячи протоколов), затем идет Краснодарский край (23 тысячи протоколов) и Дагестан (21,4 тысячи протоколов).

«Очевидно, что полицейские и судебные конвейеры по штампованию штрафов в условиях бедственной экономической ситуации, а также репрессивные практики в период сложной эпидемиологической ситуации никак не снижают риски распространения Covid-19, а наоборот — только усугубляют ситуацию, подвергая риску заражения еще большее количество людей, в том числе задерживаемых участников протестов, — уверена автор доклада Анна Бочило. — Мораторий на права человека, в том числе на свободу выражения мнений и нетерпимость к протестным акциям в любой форме — перманентный признак политического режима в России в любое время».

Вводя штрафы, власти рассчитывали на то, что россияне будут беспрекословно соблюдать режим самоизоляции, как это делали жители Китая или европейских стран. Но все пошло по-другому: желающих выйти из дома и нарушить режим оказалось немало, как следствие - как на дрожжах росло и число штрафов. Вот только с чего люди будут оплачивать их, если с деньгами в большинстве семей худо?...

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По инф. sobesednik.ru

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