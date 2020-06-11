Пришел в магазин без маски – готовься к встрече с полицией?!..

Поход в строительный гипермаркет закончился для петербуржца встречей с силовиками. Дело в том, что мужчина пришел в магазин без маски.

Инцидент произошел в гипермаркете «Леруа Мерлен» на Васильевском острове

Мужчина зашел в помещение без маски и перчаток. Судя по фото, его опрашивают неизвестные в форме Росгвардии.

Пользователи в соцсетях разделились на два лагеря. Не все поддержали нарушителя.

«В общественных местах с большим скоплением людей запрещено без масок ходить. Почему кто-то соблюдает, а кто-то очень умный или наглый?» — написала девушка.

Другие, напротив, высказались в поддержку мужчины. Происходящее они назвали маразмом и призвали бойкотировать гипермаркет. По мнению пользователей, не стоило развивать конфликт.

«Хватит это терпеть. Этот нарушитель еще и без перчаток, так что второй наряд высылайте и машину с собаками», — иронизирует петербуржец.

Также пользователей возмутило, что один из силовиков маску надел «для красоты» — у него открыт нос.

Напомним, в Северной столице запрещено появляться без средств индивидуальной защиты в помещениях и общественном транспорте. Нарушителям грозит штраф 4 тыс. рублей.

Ситуация тут спорная. С одной стороны, появляться в общественных местах без маски очень опасно - и для себя, и для окружающих, в конце концов, правила надо выполнять. А с другой стороны, вызывать силовиков для таких покупателей - это тоже в какой-то мере перебор. Но вывод здесь такой: давайте будем законопослушными и тогда ничьи жизни не будут подвергаться опасности. Если, конечно, маски действительно всем нам помогут, тем более, что многие носят их совершенно неправильно.

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По инф. rosbalt.ru

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