Годовалый мальчик внезапно умер в частном садике

В Новороссийске годовалый мальчик умер в частном детском саду. У малыша резко поднялась температура, а приехавшие медики ничем не смогли помочь ребенку.
По данным следствия, 16 июня 2020 года 37-летняя местная жительница оставила своего годовалого сына на время в доме на улице Сулеймана Стальского у 43-летней женщины, оказывающей услуги по присмотру за детьми за плату. На следующее утро присматривавшая за ребенком женщина обнаружила, что у малыша поднялась температура, вызвала скорую помощь, но врачам не удалось спасти ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кубани.
Как уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры, после завтрака воспитатель детского сада вышла в другую комнату, а вернувшись, обнаружила ребенка на диване без признаков жизни. Семья погибшего по месту жительства характеризуется положительно, на учете не состоит.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. Проводится расследование всех обстоятельств произошедшего, в том числе следователи тщательно изучат условия жизни и воспитания ребенка. Также специалисты оценят правомерность оказания услуг по присмотру за детьми.
Иногда бывает так, что ребенок умирает внезапно, без всякой видимой на то причины. Но, как правило, это касается малышей в возрасте до года. Просто у детей останавливается дыхание, чаще всего во сне. Но здесь же у мальчика поднялась температура, значит, в организме шел воспалительный процесс. Так или иначе, ребенка теперь не вернешь, а вот к садикам остаются вопросы - ведь случаи, когда родители отдают ребенка здоровым утром, а вечером воспитатели сообщают о его травмировании или, не дай бог, смерти, нет-нет, да и происходят.
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