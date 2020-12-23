Главный нарколог Минздрава посоветовал на праздниках меньше пить и больше двигаться

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн посоветовал россиянам в течение предстоящих новогодних праздников не злоупотреблять алкоголем, больше двигаться и получать новые впечатления.

«Эти каникулы нам даны для экшена, для движения, для новых впечатлений», — сказал Брюн.

Он добавил, что население, скорее всего, все же будет употреблять алкоголь на праздниках, поскольку не все умеют занять себя чем-то. «Поэтому движение, какие-то игры, семья требуют внимания. Я не знаю, будут ли открыты музеи, какие-то будут открыты наверняка, и можно туда сходить, посмотреть и наполнить свою душу», — отметил он.

Нарколог обратил внимание, что потребление алкогольных напитков стимулирует повышение аппетита, а это может привести к набору лишнего веса. Он пояснил, что небольшие дозы алкоголя, если часто употребляются, повышают аппетит, в том числе за счет того, что «настроение растет».

Кроме того, алкоголь снижает уровень сахара в крови, а легкая гипогликемия приводит к обострению аппетита. В итоге человек все время хочет есть.

Брюн отметил, что не стоит забывать о том, что сам по себе алкоголь тоже содержит калории. «А поскольку инсулин вырабатывается больше в связи с гипогликемией, то все, что съедено, хорошо и плотно усваивается, а голод остается», — резюмировал эксперт.

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По инф. rosbalt.ru

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