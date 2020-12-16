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Германия ввела самый жесткий в истории локдаун
По инф. Российской газеты   
16 Декабря 2020 г.
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Жесткие ограничения в общественной и частной жизни граждан вводятся 16 декабря в Германии и продлятся все новогодние праздники. Необходимость новых мер вызвана высоким уровнем угрозы массового распространения коронавируса в стране.

В Германии введен самый жесткий в истории локдаун

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, обращаясь к жителям страны, назвал принятые меры радикальными. По его словам, общественная и частная жизнь будут ограничены более жестко, чем когда-либо в истории ФРГ. При помощи данных мер власти надеются как можно быстрее снизить количество инфицированных коронавирусом.

  • Со среды в Германии закроется все, кроме продуктовых и небольших хозяйственных магазинов, аптек, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений и елочных базаров.Ограничено передвижение граждан — покидать дом можно только для совершения покупок, посещения врача, поездок на работу и занятий спортом.

Школьники отправлены на каникулы или на дистанционное обучение. Встречи допускаются в группах не более пяти человек. Запрещены продажа пиротехники и уличная торговля алкоголем. В случае роста заболеваемости данные меры могут быть ужесточены. Контролировать соблюдение ограничений будут полиция и муниципальные органы правопорядка. Для нарушителей предусмотрены штрафы.

Принятое в Германии в конце октября решение об ограниченном карантине не принесло желаемого результата. Число новых пациентов остается стабильно высоким, реанимационные отделения в больницах заполнены, в некоторых регионах система здравоохранения близка к коллапсу.

Ограниченный карантин вряд ли может привести к желаемому результату, об этом свидетельствует пример того же Китая. Жители Поднебесной смогли в достаточно короткий срок справиться с пандемией именно за счет таких жестких мер. Не помешало бы взять их на вооружение и другим странам, и России в том числе. Вот только менталитет у россиян другой, да и не только в нем дело.

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