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Эксперт рассказал, почему Китай победил пандемию, а другие страны — нет
По инф. rosbalt.ru   
09 Декабря 2020 г.
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На фоне других стран ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Китае выглядит намного более благополучной. Одной из причин стали быстрые и чрезвычайно жесткие меры, вводимые властями страны в очагах заболеваемости, считает профессор ВШУЗ Сеченовского Университета Артем Гиль.

Эксперт рассказал, почему Китай победил пандемию, а другие страны — нет

По словам эксперта, это касается и начального этапа пандемии, и сегодняшней ситуации. Говоря об актуальных данных китайской статистики заболеваемости (10-15 человек в день в огромной стране), Артем Гиль допустил возможность некоторой фальсификации, однако отметил, что если бы она имела массовый характер, то наблюдались бы локдауны, подобные закрытию Ухани, чего в настоящее время в Китае нет.

При этом на малейшую угрозу ухудшения эпидситуации власть реагирует крайне жестко. Так, когда в октябре в городе Циндао 13 человек заболели коронавирусом в пульмонологической больнице, были уволены ее главврач и глава комиссии муниципалитета по здравоохранению, а все население города — 11 млн человек — за считаные дни протестировали на коронавирус. Контакты больных были отслежены, вспышка купирована, отметил Гиль.

Фиксируемые случаи коронавируса в стране сегодня почти все завозные. Известно, что Китай разворачивал самолеты, летящие в Поднебесную из-за границы, когда на борту обнаруживались пассажиры, не прошедшие тестирование на коронавирусную инфекцию нового типа.

По мнению врача, представить такое развитие ситуации, например, в западных странах невозможно — это вызовет массовые беспорядки и протесты части населения.

  • Как считает специалист, успех Китая в борьбе с пандемией во многом обусловлен «особенностями политического устройства и дисциплинированностью населения, которое беспрекословно подчиняется распоряжениям властей и хорошо помнит предыдущие пандемии опасных респираторных вирусов». Именно за счет отношения граждан и позиции властей, полагает Гиль, когда начнется вакцинация, она пройдет в Китае масштабно и быстро, что позволит выработать коллективный иммунитет.
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По инф. rosbalt.ru

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