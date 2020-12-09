Эксперт рассказал, почему Китай победил пандемию, а другие страны — нет

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
На фоне других стран ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Китае выглядит намного более благополучной. Одной из причин стали быстрые и чрезвычайно жесткие меры, вводимые властями страны в очагах заболеваемости, считает профессор ВШУЗ Сеченовского Университета Артем Гиль.
По словам эксперта, это касается и начального этапа пандемии, и сегодняшней ситуации. Говоря об актуальных данных китайской статистики заболеваемости (10-15 человек в день в огромной стране), Артем Гиль допустил возможность некоторой фальсификации, однако отметил, что если бы она имела массовый характер, то наблюдались бы локдауны, подобные закрытию Ухани, чего в настоящее время в Китае нет.
При этом на малейшую угрозу ухудшения эпидситуации власть реагирует крайне жестко. Так, когда в октябре в городе Циндао 13 человек заболели коронавирусом в пульмонологической больнице, были уволены ее главврач и глава комиссии муниципалитета по здравоохранению, а все население города — 11 млн человек — за считаные дни протестировали на коронавирус. Контакты больных были отслежены, вспышка купирована, отметил Гиль.
Фиксируемые случаи коронавируса в стране сегодня почти все завозные. Известно, что Китай разворачивал самолеты, летящие в Поднебесную из-за границы, когда на борту обнаруживались пассажиры, не прошедшие тестирование на коронавирусную инфекцию нового типа.
По мнению врача, представить такое развитие ситуации, например, в западных странах невозможно — это вызовет массовые беспорядки и протесты части населения.
Как считает специалист, успех Китая в борьбе с пандемией во многом обусловлен «особенностями политического устройства и дисциплинированностью населения, которое беспрекословно подчиняется распоряжениям властей и хорошо помнит предыдущие пандемии опасных респираторных вирусов». Именно за счет отношения граждан и позиции властей, полагает Гиль, когда начнется вакцинация, она пройдет в Китае масштабно и быстро, что позволит выработать коллективный иммунитет.
А что думаете вы, читатель МГ? Напишите свое мнение в комментариях, ваше мнение важно!
На фоне других стран ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Китае выглядит намного более благополучной. Одной из причин стали быстрые и чрезвычайно жесткие меры, вводимые властями страны в очагах заболеваемости, считает профессор ВШУЗ Сеченовского Университета Артем Гиль.
Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин сделал самую маленькую деревянную ложку в мире, размером меньше 2,5 миллиметра. Как рассказал автор, на его изготовление ушло всего 18 минут, правда, к ним стоит прибавить 22 года опыта.
Суперзвезда российского кинематографа Сергей Безруков в последнее время редко балует своих почитателей новыми ролями. Хейтеры артиста считают, что карьера Безрукова пошла на спад, и режиссёры больше не предлагают ему ролей.
Тонкий матрас для дивана – это топпер. Он обеспечивает удобство и здоровый сон. Качественный наматрасник-топпер обладает богатым функционалом. Он улучшает характеристики старого матраса. Если нет возможности заменить отслужившее изделие на новое – купить топпер на диван будет разумным решением. Он обеспечит необходимый уровень комфорта и создаст подходящую поддержку для позвоночника. Также такая вещь продляет срок службы мебели, так как надежно закрывает основу и бережет ее от лишних воздействий.
При помощи онлайн-казино можно принимать участие в выгодных турнирах прямо со своего мобильного телефона. Для этого можно, например, воспользоваться ресурсом Nomoneyslots, предоставляющим возможность участвовать в Любительской Лиге NEWYEAR карнавал, играя даже без внесения депозита. Таким способом также можно получить дополнительные отчисления и приятно провести время.
Этот старинный обряд, впервые упомянутый в официальном документе в 1739 году, проводился исключительно в Вятской губернии. Участниками самобытного действа, известного с незапамятных времён и вплоть до XX века, были: курица, женщины и переодетый в бабий наряд мужчина.
В этот раз культурный Интернет оказался богат на классические истории о любви, о жизни, об утерянных смыслах и светлых устремлениях. Мы предлагаем вам взглянуть на интерпретацию «Грозы» Островского, посетить чеховский «Вишнёвый сад» и оценить представителя современной драматургии под названием «Любовь людей».
Басманный суд Москвы разрешил следствию возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей, обвиняемых в его убийстве. Об этом заявил адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин.
Россия, вопреки надеждам властей, не сумела за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций в августе 2014 года.
Президент РФ Владимир Путин озадачил правительство требованием улучшить методы преподавания в школах математики и информатики. Такое поручение прозвучало на конференции Сбербанка, посвященной искусственному интеллекту.
В борьбе с коронавирусом предлагается много разных мероприятий, которые находят как своих сторонников, так и противников. Лавировать в потоке информации, связанном с этой темой, сейчас очень сложно, потому что высказываемые экспертами мнения могут быть прямо противоположными. Взять вакцинацию. Есть те, кто горячо поддерживает этот метод противостояния COVID-19. Но вот и другая точка зрения, несколько спускающая с небес на землю и отрезвляющая от эйфории. Известный врач-диетолог Алексей Ковальков объяснил, почему, по его мнению, вакцинация от коронавируса в нашей стране обречена на провал.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.