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В Москве пенсионеры могут записаться на прививку от COVID-19 с 28 декабря
По инф. polit.ru   
27 Декабря 2020 г.
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С 28 декабря, жители Москвы старше 60 лет могут записаться на вакцинацию от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве пенсионеры могут записаться на прививку от могут записаться на прививку от COVID-19 с 28 декабря

«Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной „Спутник V“ гражданам старшего поколения. Это здорово. Потому что пожилые люди — самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу — это реально работает», — написал Собянин на своем сайте.

Минздрав РФ одобрил применение антиковидной вакцины «Спутник V» людям старше 60 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Министр подчеркнул, что безопасность вакцины для людей старшего возраста подтвердили исследования. Он также напомнил о начавшейся по всей стране кампании вакцинации от коронавируса — она идет с 15 декабря по распоряжению президента Владимира Путина.

Сам Путин на пресс-конференции заявил, что еще не делал прививку от коронавируса поскольку поступившие в регионы вакцины предусмотрены «граждан в определенной возрастной зоне».

  • Массовая вакцинация от коронавируса началась в Москве 5 декабря. Первыми на прививку допускают сотрудников образовательных учреждений, медиков и работников социальной сферы. Перечень граждан, которым будет доступна прививка от ковида в столице будет расширятся по мере поступлений новых партий «Спутника V».

22 декабря Собянин говорил, что уже привились 25 тыс. москвичей. Мэр Москвы ранее озвучивал планы вакцинировать от коронавируса не менее 7 млн москвичей.

С 28 декабря московские власти расширят перечень социальных групп граждан, имеющих право записаться на антиковидную прививку, информация об этом опубликована на официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина.

Polit.ru

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