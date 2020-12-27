В Москве пенсионеры могут записаться на прививку от COVID-19 с 28 декабря

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
С 28 декабря, жители Москвы старше 60 лет могут записаться на вакцинацию от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной „Спутник V“ гражданам старшего поколения. Это здорово. Потому что пожилые люди — самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу — это реально работает», — написал Собянин на своем сайте.
Минздрав РФ одобрил применение антиковидной вакцины «Спутник V» людям старше 60 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Министр подчеркнул, что безопасность вакцины для людей старшего возраста подтвердили исследования. Он также напомнил о начавшейся по всей стране кампании вакцинации от коронавируса — она идет с 15 декабря по распоряжению президента Владимира Путина.
Сам Путин на пресс-конференции заявил, что еще не делал прививку от коронавируса поскольку поступившие в регионы вакцины предусмотрены «граждан в определенной возрастной зоне».
Массовая вакцинация от коронавируса началась в Москве 5 декабря. Первыми на прививку допускают сотрудников образовательных учреждений, медиков и работников социальной сферы. Перечень граждан, которым будет доступна прививка от ковида в столице будет расширятся по мере поступлений новых партий «Спутника V».
22 декабря Собянин говорил, что уже привились 25 тыс. москвичей. Мэр Москвы ранее озвучивал планы вакцинировать от коронавируса не менее 7 млн москвичей.
С 28 декабря московские власти расширят перечень социальных групп граждан, имеющих право записаться на антиковидную прививку, информация об этом опубликована на официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина.
По мнению исследователей, пандемия коронавируса привела к снижению прибыльности наземных казино на 33%. За этот год казино Европы получили 49,5 млрд евро, в то время как в 2019 году эта цифра достигала 74 млрд евро. Ожидается, что в следующем году онлайн-сектор гемблинга в Европе станет намного востребование и его доходы вырастут на 7%. Через интернет игроки могут получать дополнительные бонусные поощрения и принимать участие в акциях. Используя сайт онлайн-казино, можно развлекаться в азартные игры в привычной для себя обстановке, что и привлекает геймеров всех стран.
Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев в социальных сетях рассказал о том, как проводит предновогодние дни со своей семьёй. По словам Шепелева, у Платона и Лады вкусы сильно отличаются от его собственных.
Невероятно обаятельного Адриано Челентано обожали все женщины мира, и советские представительницы прекрасного пола не были исключением. А ведь актёр мог стать «нашим» в прямом смысле этого слова, если бы когда-то не отказался от выгодного предложения.
Суд во Франции рассмотрел дело о кваканье лягушек в частном пруду в деревне Дордонь и признал, что они шумят слишком громко, сообщает Guardian. Водоем «приговорили» к осушению. Каждые сутки просрочки обойдутся его владельцам в €150 штрафа.
До конца декабря в библиотеке имени Тимирязева на улице Шкапина в Петербурге можно посетить праздничную выставку «Новый Год и Рождество — семейные праздники». Она состоит из дореволюционных и военных поздравительных открыток, писем, фотоснимков, календарей, праздничных номеров газет и журналов рубежа веков.
Сергей Горох, арт-директор заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева, сообщил, что певец планирует уехать из России летом. В 2015 году перенесший инсульт исполнитель закончил гастрольную деятельность и назвал себя «российским пенсионером».
В сознании русских людей, как язычников, так и христиан, вода всегда наделялась магическими свойствами и использовалась в самых разных обрядовых действиях. В традиционной культуре особую ценность представляла так называемая «непочатая вода», набираемая в определённое время в строго установленном порядке. Именно она обладала самым мощным целебным действием и сакральной силой, поскольку наполнять ею сосуды необходимо было до появления первых солнечных лучей, когда ещё ни один смертный не черпал воды из данного источника. «Непочатую воду» иначе можно именовать нетронутой или непитой водой, в которой за ночь аккумулировались и преумножались чудодейственные чары.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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