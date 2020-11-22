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Где в России семьям с детьми хуже всего живется?
По инф. rosbalt.ru   
22 Ноября 2020 г.
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Одним из самых неблагополучных регионов России для проживания детей оказалась Курганская область.

Названы самые неблагополучные регионы России для проживания семей с детьми

Об этом сообщает Znak со ссылкой на исследование аналитиков проекта «Если быть точным» фонда «Нужна помощь».

Отмечается, что в Зауралье несовершеннолетние чаще всего становились жертвами преступлений: 107 детей на 100 тыс. детского населения области. По данным исследования, больше 33% курганских домохозяйств с детьми являются малоимущими. Кроме того, в этом регионе часто лишали или ограничивали родителей в родительских правах.

По данным издания, в антирейтинг также попали Чечня, Алтай и Тыва.

Кстати, интересно:

По инф. rosbalt.ru

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