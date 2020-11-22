Где в России семьям с детьми хуже всего живется?

Одним из самых неблагополучных регионов России для проживания детей оказалась Курганская область.

Об этом сообщает Znak со ссылкой на исследование аналитиков проекта «Если быть точным» фонда «Нужна помощь».

Отмечается, что в Зауралье несовершеннолетние чаще всего становились жертвами преступлений: 107 детей на 100 тыс. детского населения области. По данным исследования, больше 33% курганских домохозяйств с детьми являются малоимущими. Кроме того, в этом регионе часто лишали или ограничивали родителей в родительских правах.

По данным издания, в антирейтинг также попали Чечня, Алтай и Тыва.

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По инф. rosbalt.ru

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