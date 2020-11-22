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Где в России семьям с детьми хуже всего живется?
|По инф. rosbalt.ru
|22 Ноября 2020 г.
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Одним из самых неблагополучных регионов России для проживания детей оказалась Курганская область.
Об этом сообщает Znak со ссылкой на исследование аналитиков проекта «Если быть точным» фонда «Нужна помощь».
Отмечается, что в Зауралье несовершеннолетние чаще всего становились жертвами преступлений: 107 детей на 100 тыс. детского населения области. По данным исследования, больше 33% курганских домохозяйств с детьми являются малоимущими. Кроме того, в этом регионе часто лишали или ограничивали родителей в родительских правах.
По данным издания, в антирейтинг также попали Чечня, Алтай и Тыва.
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