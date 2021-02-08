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Где в России бензин доступнее всего?

По инф. Российской газеты   
08 Февраля 2021 г.
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Больше всего бензина марки АИ-92 на среднемесячную зарплату могут купить жители столичных и северных регионов России.

Где в России бензин доступнее всего?

Это следует из рейтинга, составленного на основе данных о региональной зарплате за вычетом НДФЛ за период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года и цены бензина в конкретном субъекте РФ по состоянию на середину января 2021 года.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2155 литров бензина в месяц. Второе место заняла Москва (1944 литра), третье — Чукотка (1707 литров).

Еще в 13 субъектах РФ водители могут приобрести больше 1000 литров бензина АИ-92. В их числе Ненецкий автономный округ, Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Архангельская и Тюменская области. Отмечается, что в среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 1002 литра.

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Меньше 600 литров бензина могут купить жители Северной Осетии, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ивановской области и Дагестана. Как показывает исследование, разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах велик. При этом во многих субъектах РФ с высокой стоимостью бензина его доступность находится на высоком уровне.

  • По данным Росстата с 25 января по 1 февраля средние розничные цены на автомобильный бензин выросли на 22 копейки до 46,57 рублей за литр. Больше всего в среднем подорожал бензин самой распространенной в России марки АИ-92 на 17 копеек — до 43,87 рублей за литр. Рост цен на бензин отмечен в 62 центрах субъектов Российской Федерации. С начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 1%, АИ-95 — на 0,9%, а АИ-98 — на 1,1%. Дизельное топливо с начала года повысилось в цене на 0,4%.

По данным пресс-службы Минэнерго, подорожание автомобильного топлива на АЗС с начала этого года вызвано отставанием темпов роста розничных цен на него от уровня инфляции 2020 года и увеличением стоимости акцизов.

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