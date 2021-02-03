В Хабаровском крае бензин начнут продавать по карточкам

В Хабаровском крае, где с середины января наблюдаются перебои с топливом, бензин начнут продавать по карточкам. Об этом сообщил журналистам во вторник зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

По словам чиновника, в край поставят топливо из Росрезерва, в первую очередь — бензин марки АИ-92. Первые цистерны уже в пути. Часть топлива поступит в свободную продажу, часть будут продавать по карточкам.

Литвинчук добавил, что у властей есть данные о том, что цены на бензин подняли три независимых нефтетрейдера в Ванинском и Советско-Гаванском районах. По этим случаям подготовлены и переданы обращения в Управление ФАС по Хабаровскому краю для проверки. По другим районам у комитета подобной информации в настоящее время нет.

Перебои с топливом в Хабаровском крае начались с 18 января из-за работ по модернизации на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. С 27 января на заправках выросли километровые очереди. Часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива. По данным местных властей, нефтеперерабатывающий завод должен был возобновить выпуск с 1 февраля, однако пока не вошел в производственный цикл.

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Polit.ru

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