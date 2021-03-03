Француз о русских: «Смерть — часть их жизни»

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Россияне — фаталисты и прагматики, всегда готовые к различным кризисам и не привыкшие жаловаться. Так описал россиян 20 лет живущий в Москве французский предприниматель Янн Сотти.
Фрагменты интервью Сотти изданию Le Figaro публикует РИА «Новости».
По словам француза, в нынешней «ковидной» ситуации различия между французским и русским подходом к ситуации стали очевидны. Так, в России ограничения гораздо мягче, а люди менее запуганы, чем во Франции, где СМИ, по его словам, «нагнетают психоз», а власти слишком медленно реагируют на происходящее. «Французы не могут принять смерть», — сказал Сотти, говоря о пандемии.
Русские же, считает он, это фаталисты: «Смерть — часть их жизни». В пример он привел начало пандемии, когда в России большинство жителей строго соблюдали введенные властями ограничения, а сейчас маски люди «носят не по обязательству, а из вежливости и гражданской ответственности». Также люди в России прагматичны, готовы к кризисам и не привыкли жаловаться на жизнь. «Доказательством их находчивости служит кладовая, где они хранят консервы и запасы еды», — сказал Сотти.
По его мнению, российские власти оперативнее французских реагируют на кризисы, а «если ошибаются, то стучат кулаком по столу и принимают ответственность».
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