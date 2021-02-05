Мы — нация матерщинников? Увы, похоже что да

80% опрошенных жителей России признались, что используют ненормативную лексику на работе. Интерес к теме возник на фоне того, что власти пытаются искоренить использование матерщины в социальных сетях...

Из 80% признавшихся, что матерятся, 17% ругаются регулярно, 63% — редко. При этом 63% коллег, которые слышат мат на работе, относятся к этому нейтрально. Об этом сообщает сервис «Работа.ру».

У 43% респондентов работодатель никак не реагирует на матерящихся сотрудников. Они уточнили, что на их месте работы и не такое можно услышать. Еще 40% сказали, что за мат можно получить замечание от руководителя.

На вопрос, использует ли сам начальник нецензурную лексику, 28% участников опроса ответили отрицательно. Однако большинство респондентов (62%) заявили, что их руководитель ругаться матом при определенной ситуации. Еще 10% опрошенных отметили, что их начальство постоянно матерится.

В опросе приняли участие более 3 тыс. 500 респондентов из числа экономически активного населения из всех регионов страны.

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В начале февраля, когда вступил в силу закон, обязавший соцсети удалять матерную лексику в постах и комментариях, нецензурщины стало только больше. В Роскомнадзоре признали, что выполнение «антиматерного закона» на практике станет возможным не ранее весны.

Как сообщает РБК, по данным «Медиалогии», 1–2 февраля 2021 года в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Instagram россияне разместили 646,1 тыс. постов с матерными словами, тогда как 3–4 февраля прошлого года постов с нецензурщиной было заметно меньше — 426,5 тыс. При этом за неделю до вступления поправок в силу, 25–26 января 2021 года, в соцсетях «вычислили» 631,3 тыс. публикаций с матом. В подсчетах учитывались 66 матерных русских слов.

Правда, темы обсуждений в соцсетях также были весьма разными: год назад в основном говорили о новом коронавирусе, а сейчас — о ситуации с Алексеем Навальным и протестах.

В феврале вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они обязали социальные сети удалять в течение суток публикации с незаконным контентом, под который попадает и нецензурная брань. Выявлять такой контент они должны сами с помощью мониторинга. Вести его должны лишь платформы, утвержденные Роскомнадзором: для этого ведомство создаст реестр, в который попадут сайты, на которых пользователи создают персональные страницы и обмениваются сообщениями и которые в сутки посещают более 500 тыс. человек, находящихся в России.

Агентство «Социальные сети» отмечает, что сам запрет на мат уже спровоцировал пользователей на этот самый мат. Всплеск (плюс 30% к среднесуточным показателям) нецензурных выражений в соцсетях был зафиксирован 22–23 января 2021 года — как раз на фоне новости о грядущем вступлении в силу «антиматерного закона». Потом примерно то же самое произошло 1–2 февраля, в момент вступления закона в силу.

Впрочем, пользователи хитрили: меняли буквы в матерных словах, использовали одновременно кириллицу и латиницу, символы, цифры, картинки, намеки и другие приемчики.

Впрочем, считают эксперты, в ближайшие дни количество мата в соцсетях вернется к обычным значениям. Наблюдаемый всплеск — всего лишь способ «выпендриться» перед подписчиками и сетевыми друзьями.

...А вы как думаете, уважаемые читатели МГ, удастся ли искоренить русский мат в российском Интернете?

По инф. rosbalt.ru

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