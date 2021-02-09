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Фото Илона Маска с подросшим сыном умилило пользователей интернета
|По инф. rosbalt.ru
|09 Февраля 2021 г.
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В Сети опубликовано фото сына основателя компании SpaceX Илона Маска. Снимок появился в Instagram.
На фото отец говорит по телефону, а малыш тянет его за футболку.
Сын у Маска и певицы Граймс родился в мае 2020 года. Его назвали X Æ A-XII — произносится как «Экс Эш Эй Твелв». По словам звездных родителей, они дали имя ребенку в честь любимого самолета-разведчика, математической переменной и искусственного интеллекта.
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