Фото Илона Маска с подросшим сыном умилило пользователей интернета

В Сети опубликовано фото сына основателя компании SpaceX Илона Маска. Снимок появился в Instagram.

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На фото отец говорит по телефону, а малыш тянет его за футболку.

Сын у Маска и певицы Граймс родился в мае 2020 года. Его назвали X Æ A-XII — произносится как «Экс Эш Эй Твелв». По словам звездных родителей, они дали имя ребенку в честь любимого самолета-разведчика, математической переменной и искусственного интеллекта.

По инф. rosbalt.ru

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