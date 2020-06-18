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Филипп Киркоров упрекнул десантников в отсутствии чувства юмора
По инф. rosbalt.ru   
18 Июня 2020 г.
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Певец Филипп Киркоров возмущён угрозами представителей ВДВ в свой адрес за роль десантника в юмористическом ролике, опубликованном в его Инстаграме. Артист заявил, что не боится подобных заявлений.

Филипп Киркоров упрекнул десантников в отсутствии чувства юмора


— Я в данной ситуации артист, которого пригласили на работу. Я исполнил свою работу. Кто-то играет убийц, кто-то — милиционеров. Я актёр. Я исполнял свою роль. Причём это пародия не на службу в ВДВ, а на самого себя, на то, что мне эта роль не идет, — заявил Киркоров.

По его мнению, если у кого-то возникли претензии к содержанию ролика, то их лучше направлять не ему, а его режиссерам, которые удалят видео, если сочтут нужным.

Артист заметил, что оскорблением данный ролик «могли воспринять только люди без чувства юмора».

— Все претензии не ко мне. Причём тут я?! — заявил он.

Киркоров также сказал, что не читает новости, сидя дома на самоизоляции, а полностью занимается своей семьей.

— Я не слышал никаких угроз, — добавил он.

Напомним, видеоролик, в котором Киркоров предстает в роли отслужившего десантника, вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Экс-командующий Воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов потребовал извинений от артиста.

— Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться, — сказал он.

Также в Сети появилась петиция с требованием лишить Киркорова звания Народного артиста за надругательство над символами ВДВ.

Своё возмущение высказал также зампред Центрального правления ветеранов Афганистана (РСВА) Владимир Кошелев, заявив, что готов разобраться с артистом «по-мужски».

По инф. rosbalt.ru

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