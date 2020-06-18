Филипп Киркоров упрекнул десантников в отсутствии чувства юмора

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— Я в данной ситуации артист, которого пригласили на работу. Я исполнил свою работу. Кто-то играет убийц, кто-то — милиционеров. Я актёр. Я исполнял свою роль. Причём это пародия не на службу в ВДВ, а на самого себя, на то, что мне эта роль не идет, — заявил Киркоров.
По его мнению, если у кого-то возникли претензии к содержанию ролика, то их лучше направлять не ему, а его режиссерам, которые удалят видео, если сочтут нужным.
Артист заметил, что оскорблением данный ролик «могли воспринять только люди без чувства юмора».
— Все претензии не ко мне. Причём тут я?! — заявил он.
Киркоров также сказал, что не читает новости, сидя дома на самоизоляции, а полностью занимается своей семьей.
— Я не слышал никаких угроз, — добавил он.
Напомним, видеоролик, в котором Киркоров предстает в роли отслужившего десантника, вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Экс-командующий Воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов потребовал извинений от артиста.
— Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться, — сказал он.
Большинство людей, оставшихся без работы в пожилом возрасте и решивших пройти обучение на бесплатных курсах профессиональной переподготовки по направлениям служб занятости, выбирают направления, связанные с компьютерами.
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