В интернете собирают подписи за лишение Филиппа Киркорова звания Народного артиста

Петиция с призывом лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста России появилась накануне в интернете.

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Ее автор утверждает, что певец надругался над Воздушно-десантными войсками и тем самым оскорбил много ветеранов и действующих военнослужащих, сняв и выложив в интернет соответствующий ролик.

— Мы просим людей поддержать петицию о лишении звания народный артист России. Так как он не любит свою страну, где он живёт, высмеивает публично род войск, который защищает его здоровый сон, — говорится в тексте петиции.

По инф. rosbalt.ru

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