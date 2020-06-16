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В интернете собирают подписи за лишение Филиппа Киркорова звания Народного артиста
|По инф. rosbalt.ru
|16 Июня 2020 г.
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Петиция с призывом лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста России появилась накануне в интернете.
Ее автор утверждает, что певец надругался над Воздушно-десантными войсками и тем самым оскорбил много ветеранов и действующих военнослужащих, сняв и выложив в интернет соответствующий ролик.
— Мы просим людей поддержать петицию о лишении звания народный артист России. Так как он не любит свою страну, где он живёт, высмеивает публично род войск, который защищает его здоровый сон, — говорится в тексте петиции.
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