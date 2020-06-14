Филипп Киркоров в тельняшке вызвал гнев у десантников

Депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов потребовал извинений от Филиппа Киркорова.

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Певец опубликовал в Инстаграме юмористическое видео, в котором предстал в роли десантника.

Шаманов в ответ заявил, что Киркоров оскорбил главные символы десантников — тельняшку и берет. Он призвал артиста извиниться и удалить «этот отвратительный сюжет… для своего же блага».

— Я хочу сказать Филиппу Киркорову, что есть в России поговорка: не буди лихо, пока оно тихо… Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться, — добавил он.

По инф. rosbalt.ru

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