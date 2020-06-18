ЕСПЧ обязал выплатить 20 тысяч евро жертве домашнего насилия

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €20 тыс. жертве домашнего насилия Светлане Польшиной. Решение опубликовано на сайте суда.
ЕСПЧ пришел к выводу, что в ее адрес были нарушены статьи Конвенции о защите прав человека — третья, запрещающая пытки, и 14-я, запрещающая дискриминацию. Бывший муж Польшиной в течение нескольких лет избивал ее, но полиция отказывалась заводить уголовное дело.
ЕСПЧ считает, что в России женщины не могут рассчитывать на защиту со стороны государства и призывают принять закон о защите жертв домашнего насилия.
«Новая газета» проанализировала 4 тыс. приговоров российских судов в отношении женщин, осужденных за убийство. Выяснилось, что большинство из них попали в тюрьму, защищаясь от домашних тиранов. 79% женщин осудили за умышленное убийство, 52% — за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Всего за 2016–2018 годы по этим статьям осудили 2552 женщин. Все они получили до 15 лет заключения. Чаще всего судьи и правоохранители встают на сторону агрессора и обвиняют жертву в произошедшем.
16 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что работу над законопроектом по борьбе с бытовым насилием продолжат после победы над COVID-19. «Не думаю, что будет какой-то всплеск насилия домашнего, ведь семьи, наоборот, вместе переживают этот трудный период», — говорила Матвиенко.
Законопроект о профилактике домашнего насилия описывает все его виды (помимо физического — сексуальное, психологическое и экономическое) и вводит ответственность за него.
По тексту законопроекта, домашнее насилие — это умышленное противоправное деяние (действие или бездействие) или угроза его совершения в отношении одного или нескольких близких родственников. Насилию может подвергнуться не только жена и дети, но и пожилые родители или муж.
Сенаторы предложили несколько видов профилактики — просвещение, информирование, беседа, предписание, учет, контроль и помощь в социальной адаптации. Профилактикой будут заниматься сотрудники МВД, прокуратуры, исполнительной власти, уполномоченный по правам человека, органы соцзащиты и специализированные организации, например, центры психологической помощи.
Жертве будут выдавать «защитное предписание», которое ограничивает контакты с абьюзером. Суд может предписать семейному тирану покинуть общий с жертвой дом и прекратить с ней общение. Виновникам домашнего насилия будут выдавать предписания не приближаться к пострадавшему на срок до года.
Закон о домашнем насилии поддерживают 70% жителей России.
Ученые выяснили, что костяные наконечники стрел, найденные в пещере Фа-Хиен на юго-западе острова Шри-Ланка, были изготовлены около 48 тысяч лет назад. Таким образом, они оказываются самыми древними свидетельствами использования лука и стрел на охоте, обнаруженными за пределами Африки.
Спектакль «Алиса» с Фрейндлих завершит акцию БДТ в поддержку врачей. Напомним, что в рамках акции артисты театра читали документальные тексты, которые были написаны медицинскими работниками в эпицентре борьбы с коронавирусом.
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина 12 июня произошёл неприятный инцидент: неизвестный мужчина, представившийся помощником Петросяна, украл у одного из участников церемонии полмиллиона рублей! Приоткрыть истину в этом деле взялся сам Евгений Ваганович.
Феномен долголетия уже несколько лет включен в одно из приоритетных исследований белорусских ученых. Так, в Синеокой к началу нынешнего лета зарегистрировано больше 40 тысяч пожилых людей в возрасте от 90 до 99 лет, а 428 человек уже перешагнули столетний рубеж.
На «Первом канале» стартовала новая программа «На дачу!», съемки которой начались во время уже введенного в стране режима самоизоляции. Одна из ведущих проекта – Наташа Барбье. Эксперт и президент Ассоциации дизайнеров и декораторов интерьера рассказала о нюансах в работе с известными артистами и раскрыла тайну появления в доме самой любимой вещицы.
В Пензе озвучили обвинительное заключение по делу о массовой драке с цыганами, которая произошла в селе Чемодановка. Напомним, этнический конфликт с участием цыган произошел в июне прошлого года после бытовой драки, которую спровоцировали домогательства к несовершеннолетней. Жители устроили побоище и повредили несколько машин, ранили два десятка человек, один из которых скончался в больнице.
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев поддержал конспирологическую теорию о том, что Билл Гейтс хочет чипировать людей и заявил, что чипирование предполагается в программе развития московского искусственного интеллекта.
"Через тонкую стену, отделяющую ее от соседей, доктор Анжела Кирилова начала слышать грубый кашель, ассоциируемый с Covid-19, где-то в мае. Это вряд ли стало неожиданностью, учитывая, что несколькими неделями ранее ее соседи слышали такой же кашель из ее комнаты, - пишет The New York Times. - Доктор Кирилова, работающая в коронавирусной больнице, говорит, что пыталась предупредить одинокого мужчину и молодую семью, с которыми она делит 4-комнатную квартиру, предлагая им надевать маски на кухне. "Они сказали: "Нам все равно, мы будем делать то, что хотим", - рассказывает она, пожимая плечами.
Участники разработки Декларации о государственном суверенитете РСФСР, Конституции РФ, народные депутаты созыва 1990—1993 годов, общественные деятели, а также члены Конституционного клуба выступили против поправок в Конституцию РФ.
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