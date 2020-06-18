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ЕСПЧ обязал выплатить 20 тысяч евро жертве домашнего насилия
По инф. polit.ru   
18 Июня 2020 г.
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €20 тыс. жертве домашнего насилия Светлане Польшиной. Решение опубликовано на сайте суда.

ЕСПЧ присудил жертве домашнего насилия из России €20 тыс. и снова призвал принять законы для защиты женщин

ЕСПЧ пришел к выводу, что в ее адрес были нарушены статьи Конвенции о защите прав человека — третья, запрещающая пытки, и 14-я, запрещающая дискриминацию. Бывший муж Польшиной в течение нескольких лет избивал ее, но полиция отказывалась заводить уголовное дело.

ЕСПЧ считает, что в России женщины не могут рассчитывать на защиту со стороны государства и призывают принять закон о защите жертв домашнего насилия.

«Новая газета» проанализировала 4 тыс. приговоров российских судов в отношении женщин, осужденных за убийство. Выяснилось, что большинство из них попали в тюрьму, защищаясь от домашних тиранов. 79% женщин осудили за умышленное убийство, 52% — за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Всего за 2016–2018 годы по этим статьям осудили 2552 женщин. Все они получили до 15 лет заключения. Чаще всего судьи и правоохранители встают на сторону агрессора и обвиняют жертву в произошедшем.

16 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что работу над законопроектом по борьбе с бытовым насилием продолжат после победы над COVID-19. «Не думаю, что будет какой-то всплеск насилия домашнего, ведь семьи, наоборот, вместе переживают этот трудный период», — говорила Матвиенко.

22 апреля депутаты призвали «в срочном порядке» защитить жертв домашнего насилия во время самоизоляции.

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Законопроект о профилактике домашнего насилия описывает все его виды (помимо физического — сексуальное, психологическое и экономическое) и вводит ответственность за него.

По тексту законопроекта, домашнее насилие — это умышленное противоправное деяние (действие или бездействие) или угроза его совершения в отношении одного или нескольких близких родственников. Насилию может подвергнуться не только жена и дети, но и пожилые родители или муж.

Сенаторы предложили несколько видов профилактики — просвещение, информирование, беседа, предписание, учет, контроль и помощь в социальной адаптации. Профилактикой будут заниматься сотрудники МВД, прокуратуры, исполнительной власти, уполномоченный по правам человека, органы соцзащиты и специализированные организации, например, центры психологической помощи.

Жертве будут выдавать «защитное предписание», которое ограничивает контакты с абьюзером. Суд может предписать семейному тирану покинуть общий с жертвой дом и прекратить с ней общение. Виновникам домашнего насилия будут выдавать предписания не приближаться к пострадавшему на срок до года.

Закон о домашнем насилии поддерживают 70% жителей России.

Polit.ru

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