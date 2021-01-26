|
Сотрудник администрации Норильска задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть нескольких человек. Речь идет о сходе лавины в Норильске, унесшей жизнь семьи из трех человек.
— По предварительной версии следствия, подозреваемый в 2018 году провел проверку использования земельного участка в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», на котором ранее 45-летний мужчина в нарушение законодательства самовольно возвел жилой дом. По результатам проверки главный специалист отдела муниципального контроля администрации составил и подписал акт, в котором отразил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что указанный земельный участок свободен от объектов движимого и недвижимого имущества, в результате чего меры по сносу самовольно возведенной владельцем постройки не принимались, — пояснили в ведомстве.
Халатность чиновника привела к беде. Напомним, 8 января в районе Норильска Талнахе, где находился лыжный комплекс «Гора Отдельная» произошла трагедия. Под сошедшей с горы лавиной погибла семья — мать, отец и маленький ребенок. Второго — 14-летнего подростка — спасателям удалось вытащить из-под толщи снега живым. Несмотря на многочисленные травмы, он идет на поправку.
Следствие ходатайствует об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде домашнего ареста.
В рамках уже задержаны начальник службы ГО и ЧС Норильска и несколько его подчиненных — дежурных единой дежурно-диспетчерской службы. Как выяснилось, они халатно отнеслись к своим обязанностям. Несмотря на то, что МЧС заранее предупредило, что на этом участке возможен сход лавин, дежурные не внесли эту информацию в сводку, поэтому отдыхающие не знали, что им грозит беда.
Ранее по теме:
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Ещё одного чиновника мэрии Норильска задержали по «делу о лавине»
Сотрудник администрации Норильска задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть нескольких человек. Речь идет о сходе лавины в Норильске, унесшей жизнь семьи из трех человек.
-
Испанский суд отпустил на свободу «русскую мафию»
Суд в Испании освободил последних четырех ранее задержанных фигурантов по делу о «русской мафии». Месяц назад по этому же делу полиция задержала 23 человека, операцию называли крупнейшей за последние 10 лет.
-
Ботанические сады холят и лелеют цветок с ужасным запахом
Ботаники разработали план сохранения удивительного цветка — аморфофаллуса титанического (Amorphophallus titanum), известного также под названиями «арум титан» и «трупный цветок». Для этого они применят племенные книги подобные тем, что уже давно используют животноводы.
-
Старинные приметы: кого ждем? Мальчика или девочку?
Среди примет, связанных с беременностью и родами, есть та, которая говорит, что если рождается девочка, то её мать теряет внешнюю привлекательность.
-
В Приморье скорые из-за митинга вовремя не приехали на четыре вызова
Во Владивостоке возбудили уголовное дело из-за того, что 23 января митингующие перекрыли движение машин, выйдя на проезжую часть центральных улиц, сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
-
Красноярские хирурги собрали по кусочкам лицо молодой женщине после жуткого ДТП
Авария за неделю до Нового года на одной из трасс Красноярского края перечеркнула жизнь одной из россиянок на "до" и "после": полученная травма лица оказалась настолько сильной, что его пришлось собирать буквально по кусочкам.
-
Есть версия: Дворец Путина — подарок от благодарных олигархов?
Соавтор книги Криса Хатчинса «Путин» Александр Коробко в интервью «Царьграду» подтвердил, что дворец под Геленджиком, о котором рассказывалось в расследовании Алексея Навального, действительно был преподнесен президенту как презент. Отметим, что этот дворец, по сути, стал чуть ли не самым популярным объектом Краснодарского края и уже даже появился на картах Apple.
-
Яна Рудковская отправила сына на психиатрическую экспертизу
Продюсер Яна Рудковская заявила, что готова унижаться и пройти все бюрократические заморочки, чтобы наказать обидчиков своего сына. В ближайшее время Саше Плющенко предстоит судебно-психиатрическая экспертиза.
-
В безлюдном районе Трансильвании археолог случайно наткнулся на средневековый клад
В Румынии археолог-любитель Кристиан Маринкас сделал случайную находку: в графстве Залау, безлюдном районе в Трансильвании на северо-западе страны, он обнаружил клад средневековых монет.
-
Полицейский пнул пенсионерку ногой в живот, а потом пришел в больницу извиняться
54-летняя женщина, которую походя ударил ногой в живот сотрудник правоохранительных органов в полной экипировке и дубинкой в руках, находится в больнице в бессознательном состоянии. Инцидент произошел в Петербурге 23 января, на акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.
-
Зеленский рассказал, что нужно сделать украинцам для воссоединения страны
Президент Украины Владимир Зеленский в День соборности заявил, что мечта всех украинцев — это «единение нации, а не просто территорий».
-
«В мои планы не входит вешаться»: Навальный написал обращение из СИЗО
Оппозиционер Алексей Навальный написал обращение к сторонникам из СИЗО, которое появилось на его странице в Instagram. В нем он «на всякий случай» предупредил, что не планирует «вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены».
-
Грузия и Кипр открывают границы для туристов
Власти Грузии сняли ограничения на регулярные международные авиарейсы. Перелеты станут возможными с 1 февраля. А Кипр ждет туристов с 1 марта.
-
Три года ожиданий: история любви Вячеслава Невинного
Целых три года Вячеслав Невинный провёл рядом с любимой Ниной Гуляевой, которая даже не знала о его чувствах! Их отношения начались с неожиданного признания, которое заставило актрису задуматься о своей жизни и возможном счастье.
-
Пласидо Доминго будет дирижировать оркестром Большого театра
Известный испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго займет место за дирижерским пультом Большого театра. Также он исполнит ведущие партии в спектаклях «Дон Карлос» и «Травиата».
-
Санкционка продолжает отправляться под колеса трактора. Может хватит уже?!
Крупную партию продуктов из Литвы уничтожили в Калининградской области. Ликвидации подлежало более 20 тонн овощей, фруктов и орехов. Напомним, кощунственное продовольственное эмбарго продлили до конца 2021 года...
-
Венецианский карнавал в этом году пройдет в онлайн-формате
Традиционный карнавал в Венеции в этом году пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, сообщают организаторы на сайте карнавала.
-
Аферистки под видом сотрудниц Пенсионного фонда обокрали блокадницу
В Северной столице задержаны две женщины, которые под видом работников Пенсионного фонда или соцслужбы крали у пенсионеров их накопления. В том числе у блокадницы они похитили денежную компенсацию, полученную ею от Германии.
-
Только ли в Навальном дело? Все больше россиян недовольны политикой властей
23 января во всех регионах люди вышли в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального — и против действующей власти. Размах акции получился небывалый, общее число протестующих в России составило минимум 250 тысяч человек. Правда, в Кремле посчитали, что это мало. Задержания, к слову, оказались также массовыми за последнее время — свыше 3 тысяч человек. Заметим, что сподвижники Навального надеются, что эта акция не последняя... (А еще это звоночек того, что настроения в обществе накаляются год от года, и не замечать этого невозможно. Люди не боятся высказывать свое мнение - когда оно идет вразрез с позицией власти! И ведь это не только молодежь, но и пожилые люди. - прим. МГ.)
-
В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в регионах России
Мартовская погода ожидает в ближайшее время жителей европейской части РФ — там температура будет на 12-13 градусов выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.