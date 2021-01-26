Ещё одного чиновника мэрии Норильска задержали по «делу о лавине»

Сотрудник администрации Норильска задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть нескольких человек. Речь идет о сходе лавины в Норильске, унесшей жизнь семьи из трех человек.

— По предварительной версии следствия, подозреваемый в 2018 году провел проверку использования земельного участка в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», на котором ранее 45-летний мужчина в нарушение законодательства самовольно возвел жилой дом. По результатам проверки главный специалист отдела муниципального контроля администрации составил и подписал акт, в котором отразил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что указанный земельный участок свободен от объектов движимого и недвижимого имущества, в результате чего меры по сносу самовольно возведенной владельцем постройки не принимались, — пояснили в ведомстве.

Халатность чиновника привела к беде. Напомним, 8 января в районе Норильска Талнахе, где находился лыжный комплекс «Гора Отдельная» произошла трагедия. Под сошедшей с горы лавиной погибла семья — мать, отец и маленький ребенок. Второго — 14-летнего подростка — спасателям удалось вытащить из-под толщи снега живым. Несмотря на многочисленные травмы, он идет на поправку.

Следствие ходатайствует об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде домашнего ареста.

В рамках уже задержаны начальник службы ГО и ЧС Норильска и несколько его подчиненных — дежурных единой дежурно-диспетчерской службы. Как выяснилось, они халатно отнеслись к своим обязанностям. Несмотря на то, что МЧС заранее предупредило, что на этом участке возможен сход лавин, дежурные не внесли эту информацию в сводку, поэтому отдыхающие не знали, что им грозит беда.

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