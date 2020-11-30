Эрмитаж объявил бесплатный вход 8 декабря

Михаил Пиотровский сделал вход в Эрмитаж 8 декабря бесплатным. Об этом он сообщил на онлайн-конференции, посвященной Дням Эрмитажа в 2020 году.

«Хочу напомнить всем, что нет у нас дня рождения, Эрмитаж не начинал работать по указу. Есть год рождения — 1764-й, и Дни Эрмитажа. 7 декабря мы празднуем День святой Екатерины в честь нашей основательницы, а 9 декабря — День святого Георгия Победоносца, — объяснил Пиотровский. — Дни Эрмитажа давно превратились в городской праздник, поэтому 8 декабря мы сделали вход бесплатным».

В этот же день на Дворцовой площади пройдет 3D-мэппинг-шоу.

«Пока мы прорабатываем все правила, как оно должно пройти, чтобы не создать угрозу для эпидемиологической ситуации», — сказал директор музея.

Летом после первой волны пандемии Эрмитаж отменил льготные билеты для пенсионеров и студентов.

Напомним, в Петербурге сейчас действуют ограничения в связи с эпидемией COVID-19. В частности, под запретом массовые мероприятия, в которых участвуют более 50 человек.

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По инф. rosbalt.ru

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