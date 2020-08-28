|
Елена Малышева рассказала, как нужно спать, чтобы точно выспаться
|По инф. rosbalt.ru
|28 Августа 2020 г.
|
Известная российская телеведущая и врач Елена Малышева показала свою спальню и рассказала о методах нормализации сна.
В своем Инстаграме она перечислила секреты здорового сна и улучшения самочувствия. В частности, по ее словам, прежде всего из спальни нужно убрать телевизор, компьютер и мобильные телефоны.
— Идеал сна: голое тело в носках, — написала Малышева.
Она также обратила внимание на важность дневного сна для человека. Медик советует спать днем не более получаса и выпить перед этим кофе.
Загрузка...
Загрузка...
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравление на сайте •