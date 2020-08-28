Елена Малышева рассказала, как нужно спать, чтобы точно выспаться

Известная российская телеведущая и врач Елена Малышева показала свою спальню и рассказала о методах нормализации сна.

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В своем Инстаграме она перечислила секреты здорового сна и улучшения самочувствия. В частности, по ее словам, прежде всего из спальни нужно убрать телевизор, компьютер и мобильные телефоны.

— Идеал сна: голое тело в носках, — написала Малышева.

Она также обратила внимание на важность дневного сна для человека. Медик советует спать днем не более получаса и выпить перед этим кофе.

По инф. rosbalt.ru

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