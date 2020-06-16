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Елена Малышева рассказала, как бороться с «маскне»
По инф. rosbalt.ru   
16 Июня 2020 г.
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Известная врач и телеведущая Елена Малышева объяснила появление прыщей на лице при длительном ношении медицинской маски из-за эпидемии коронавируса.

Елена Малышева рассказала, как бороться с «маскне»


При этом если обычные прыщи врачи называют акне, то прыщи, появляющиеся после ношения маски, стали именовать «маскне».

В видеоролике на своем YouTube-канале она рассказала, что нужно чаще менять маску и умываться, чтобы препятствовать размножению микробов на лице.

Малышева, несмотря на прыщи от масок, отметила важность их ношения в людных местах, где невозможно соблюдать дистанцию.

Кроме того доктор медицинских наук, сославшись на последние исследования ученых, сообщила, что никакая еда не влияет на появление прыщей.

По инф. rosbalt.ru

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