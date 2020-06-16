Елена Малышева рассказала, как бороться с «маскне»

Известная врач и телеведущая Елена Малышева объяснила появление прыщей на лице при длительном ношении медицинской маски из-за эпидемии коронавируса.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

При этом если обычные прыщи врачи называют акне, то прыщи, появляющиеся после ношения маски, стали именовать «маскне».

В видеоролике на своем YouTube-канале она рассказала, что нужно чаще менять маску и умываться, чтобы препятствовать размножению микробов на лице.

Малышева, несмотря на прыщи от масок, отметила важность их ношения в людных местах, где невозможно соблюдать дистанцию.

Кроме того доктор медицинских наук, сославшись на последние исследования ученых, сообщила, что никакая еда не влияет на появление прыщей.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...