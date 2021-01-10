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Эксперт: цены на авиабилеты взлетят весной

По инф. "Российской газеты"   
10 Января 2021 г.
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Стремительного роста цен на авиаперелеты стоит ждать в апреле, до этого времени они будут находится на минимальном уровне. Об этом сообщил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Эксперт: цены на авиабилеты взлетят весной

«Полагаю, что в целом ценам падать уже некуда, как говорится, дешевле — только бесплатно, — описал ситуацию эксперт. — Сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки (но тут резервов практически не осталось), либо все же прекращать демпинг».

По мнению Пантелеева, авиакомпаниям необходимо найти способ вернуть сотни миллиардов рублей, которые они теряют из-за низкого спроса на перелеты.

«До тех пор, пока не начнутся банкротства российских авиакомпаний, предложение будет превышать спрос, и в феврале—марте (опять же, если не будет банкротств) мы можем увидеть низкие цены, — заключил Олег Пантелеев. — Но с апреля будет рост и, полагаю, рост стремительный».

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