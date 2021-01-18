Эксперт: Недосып повышает риск заражения коронавирусом на 250%

Риск заражения вирусными инфекциями, включая коронавирус, резко повышается из-за недосыпа, рассказал глава Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин.

По словам эксперта, недосып оказывает значительное влияние на иммунную систему человека. Он подчеркнул, что если человек спит меньше пяти часов, то вероятность вирусного заболевания по сравнению с теми, кто спит более семи часов, у него возрастает более чем на 250%.

Врач напомнил, что норма сна составляет от 7 до 9 часов, и посоветовал следить за режимом сна и использовать световые устройства для нормализации пробуждения и регуляции циркадных ритмов.

Спать нужно хорошо и положенное время, иначе организм сразу начинает давать сбои. А тут и иммунитет падает, и нервная система шалить начинает...

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По инф. rosbalt.ru

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