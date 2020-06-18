Экс-президента Киргизии Атамбаева могут посадить на 15 лет

Прокуратура Киргизии потребовала признать экс-президента страны Алмазбека Атамбаева виновным по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева и приговорить его к 15 годам лишения свободы. Напомним, в этой среднеазиатской республике бывшего СССР произошла смена власти - что сопровождается "разборками в элитах"...

Также 15 лет колонии просят и для бывшего генпрокурора Индиры Джолдубаевой. Кроме того, гособвинение считает необходимым лишить Атамбаева всех наград и конфисковать его имущество.

Адвокат экс-президента просит его оправдать.

Азиз Батукаев был освобожден из киргизской колонии в 2013 году на основании подложных документов о смертельной болезни, после чего улетел в Чечню. Добиться экстрадиции Батукаева пока не удалось.

Интересно, что из четырех бывших президентов Киргизии лишь Роза Отунбаева, воглавлявшая государство полтора года, избежала на родине преследования: свергнутый Аскар Акаев с 2005 года находится в эмиграции в России, осужденный на 30 лет Курманбек Бакиев скрывается в Белоруссии.

Напомним, в бывшей Киргизской ССР произошла смена власти - и, как это часто бывает в странах с неустоявшимися демократическими традициями, это произошло в скандальной атмосфере. Во-первых, всплывают нечистые дела власти старой (а откуда чистоплотности взяться, если нет традиций контроля за законностью ее действий?!) А во-вторых, пошло сведение счетов между властями старыми и властями новыми, где не так легко отделить обвинения справедливые от напраслины:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...