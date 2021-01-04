ЕГЭ по иностранному отменили. А почему, знаете?

Из списка обязательных предметов для государственной итоговой аттестации в 11-х классах исключен иностранный язык. Обязательными предметами остались русский язык с математикой.

4 января вступил в силу приказ Минпросвещения "О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования". Согласно ему, школьникам не нужно будет сдавать ЕГЭ по иностранному.

Норма о том, что в 2022 году ЕГЭ по иностранным языкам должен стать обязательным для получения школьного аттестата, появилась в образовательных стандартах примерно десять лет назад. Планировалось, что времени хватит на то, чтобы подготовить школы, педагогов и учеников к новому обязательному экзамену.

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Но в 2020 году оказалось, что система образования не готова. Поэтому осенью 2020 года совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России одобрил изменения, исключающие иностранный язык из числа обязательных для сдачи ЕГЭ в 2022 году. Сейчас данное решение вступает в силу. При этом неоднократно подчеркивалось: ЕГЭ по иностранному языку по-прежнему остается предметом ЕГЭ по выбору, который выпускники могут сдавать для поступления в вузы.

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