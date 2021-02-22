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Единый проездной в Новосибирске будет дороже, чем в Москве
По инф. rosbalt.ru   
22 Февраля 2021 г.
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В Новосибирске вводят единый билет на безлимитный проезд в общественном транспорте, однако он оказался дороже, чем в Москве, несмотря на то, что в столице по карте доступна еще и электричка.

Единый проездной в Новосибирске будет дороже, чем в Москве

Как сообщает «Тайга.инфо», в Новосибирске по единой карте будет доступен проезд в метро, трамваях, троллейбусах и автобусах. Стоить она будет 2450 рублей в месяц.

В Москве безлимитный проезд по карте «Тройка» в центральной зоне обойдется в 2245 рублей в месяц: заплатив эту сумму, можно неограниченно пользоваться метро, трамваями, автобусами и электричкой «Московский центральный диаметр». При этом единичные поездки на общественном транспорте в столице намного дороже, чем в Новосибирске.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал, что безлимитный проезд вводится для выполнения условий участия в конкурсах по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Стоимость проезда рассчитывалась, исходя из 4,5 поездок в сутки.

«Практика появится через несколько месяцев, вполне возможно, будем корректировать в ту или иную сторону», — сказал Локоть.

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По инф. rosbalt.ru

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