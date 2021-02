70-летний дворник-эрудит из Томска покорил россиян

Пользователи в соцсетях удивляются и умиляются интервью с мужчиной по имени Виталий, который вопреки стереотипам о соответствии внешности интеллекту оказался образованным человеком с чистым сердцем.

Местный телеканал «ТВ2» в преддверии Дня святого Валентина опрашивал прохожих на улицах о любви. Корреспондентка решила взять комментарий у пожилого мужчины в ушанке с мусорным баком. Девушка спросила, верит ли он в любовь, и мужчина уверенно ответил «да».

На вопрос, нуждается ли любовь в материальных доказательствах, и пенсионер внезапно процитировал строчку из композиции The Beatles: «Can’t buy me love, everybody tells me so». «Любовь не купишь», — объяснил пенсионер. Отвечая на вопрос, как он собирается провести День влюбленных, человек ответил, что будет читать «Путь Дзен» Алана Уотса о буддийской Философии освобождения. «Потому что там много объяснений таких», — пояснил мужчина, и уходя, добавил на французском, что его зовут Виталий.

«Подъем» выяснил, что этому человеку 70 лет, у него нет ни жилья, ни телефона, ни документов. Мужчина проходит реабилитацию от алкогольной зависимости и живет при евангельской церкви пятидесятников. Работает дворником. «Говорит, что есть родственники где-то в Сан-Франциско», — рассказал служитель церкви.

Оказаться без жилья ввиду житейских обстоятельств может любой человек, даже самый успешный в прошлом. Но главное тут - остаться человеком с большой буквы, не опуститься, не деградировать, а с силой духа пройти и вынести все отпущенные испытания. Герой этой истории, как кажется на первый взгляд, вполне справился с этой задачей. Пожелаем ему добра!

