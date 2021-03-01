«Дворец Путина» вскрыл бизнес-поднаготную миллиардера Ротенберга

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Благодаря «дворцу Путина» стало известно и о других активах миллиардера Аркадия Ротенберга. Журналисты выяснили, что «друг президента» получил в Крыму множество объектов и самые выгодные госконтракты, освоив таким образом чуть ли не четверть крымского бюджета.
По данным издания, строительная компания Ротенберга получила 40 млрд руб. от государства на реконструкцию знаменитого лагеря «Артек». Кроме того, по минимальным ценам Ротенберг получил десять крымских санаториев и баз отдыха, сообщает «Проект», а также аффилированная с ним компания выкупила акции крымского оператора связи «Крымтелеком». Миллиардер имеет отношение к камерам наблюдения на дорогах и очистным сооружениям в Крыму, пишет издание.
При этом отмечается, что вся эта информация прозрачная — подряды отображены на сайте госзакупок. О принадлежности санаториев стало известно уже после расследования о «дворце Путина», который Ротенберг публично приписал к своим активам, признавшись, что «санатории в Крыму — это его давний и довольно успешный бизнес», передает «Дождь».
«Многие бизнесмены в Севастополе и Ялте признавались в том, что они слышали и знают, что где-то есть интересы Ротенберга и туда соваться не стоит», — цитирует издание автора нового расследования Екатерину Резникову.
Напомним, фильм-расследование о «дворце Путина» на побережье Черного моря под Геленджиком команда Алексея Навального выпустила 19 января. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, а затем и сам Путин заявили, что ни президенту, ни его родственникам «дворец» не принадлежит, но назвать собственника отказались. Позднее бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что территория принадлежит ему и что на ней строится апарт-отель.
Благодаря «дворцу Путина» стало известно и о других активах миллиардера Аркадия Ротенберга. Журналисты выяснили, что «друг президента» получил в Крыму множество объектов и самые выгодные госконтракты, освоив таким образом чуть ли не четверть крымского бюджета.
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