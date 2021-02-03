Дважды оскандалившаяся чиновница хочет отправить требующую перемен молодежь в армию

Директор ульяновского казенного учреждения «Правительство для граждан» Светлана Опенышева потребовала исключать из вузов студентов, которые принимают участие в протестных акциях, отправлять «требующих перемен» молодых людей в армию, а девушек — на принудительные работы.

Об этом Опенышева написала в комментариях в одном из ульяновских пабликов.

«Читаю новости, происходящие в регионе и стране. Молодежь скандирует „требуем перемен“. У меня вопрос — каких», — написала Светлана Опенышева. «Если бы была моя воля, издала указ всех требующих перемен, а это много молодежи — парней отправила в армию, а девушек на принудительные работы на благо нашей Родины. Претензии к президенту, губернатору. Я когда рожала троих детей не было столько мер поддержки и мы работали, а не выходили на митинги», — продолжила она.

«Демократия — хорошо, но сейчас не демократия, не имею права грубо написать, — написала Светлана Опенышева. — Много девушек вышли „потусоваться“, другого слова не подберу. И прочитала комментарий „студентов за такое поведение — исключать из учебных заведений“. Полностью с этим согласна. Привлечь к административной ответственности за участие в несанкционированном мероприятии и на выход из учебного заведения».

Позднее Опенышева удалила свой комментарий, но к этому моменту его уже перепостили в других пабликах.

После резонанса она решила добавить: «Я всегда буду стоять за справедливость, за президента и нашего губернатора. Страна и регион изменились в лучшую сторону. То, что молодежь по стране выходит на улицу — это беспредел, а не демократия. Не надо переиначивать мои слова. Про демократию — я имела в виду, что в демократическом государстве все субъекты обязаны соблюдать закон и не стоит молодежи участвовать в незаконных акциях».

«Сейчас читаю свои комментарии в заголовках наших электронных СМИ. Я всегда буду стоять за справедливость, за Президента», — написала Опенышева в Facebook.

Ранее Опенышева прославилась селфи в «шоколадной» ванне. На самом деле фотография была сделана во время принятия нафталановой ванны в пятизвездочном отеле Garabag Resort & Spa Нафталан в Азербайджане. Пост сопровождала подпись «Много шоколада не бывает».

Это вызвало недовольство губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. «Жить нужно скромнее и не демонстрировать свое благосостояние на всеобщее обозрение», — заявил он области и заявил, что уволит чиновницу, но тогда до этого не дошло.

Позднее Опенышева оскандалилась снова — прокомментировала пост о тяжелых условиях жизни в местной православной общине. Один из членов общины пожаловался, что им не хватит продуктовых запасов на зиму, нужна была, в основном, картошка — на другое средств у общины нет. На подмогу по линии РПЦ прислали сестру, но та оказалась инсулинозависимым диабетиком и вскоре слегла. «Одно то, что эта 40-летняя особа выглядит на все 70 и весит 39 килограммов, говорит само за себя», — написал член общины.

На этот пост отреагировала Опенышева. «Так откормили бы женщину. Инсулинозависимая — это не приговор» — написала чиновница.

Еще о скандалах с участием чиновников:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...