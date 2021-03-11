Два миллиона за неиспользованный отпуск — как вам сумма?

Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов умер в возрасте 85 лет. Его силой восхищался весь Советский Союз и даже больше - Юрий Власов был кумиром знаменитого Арнольда Шварценеггера! А после ухода из спорта тяжелоатлет стал писателем, хотя об этом мало кто...
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин получит более 2 млн рублей за неиспользованный отпуск. Соответствующие поправки содержатся в проекте изменений в бюджет региона на 2021 года.
В графе обоснований указано, что деньги выделены «в связи с прекращением срока полномочий». Помимо председателя областного парламента, компенсацию получат и другие депутаты. Размер конкретных выплат не раскрываются, но общая сумма затрат на эти цели составит 13 млн 869 тысяч рублей.
Депутаты Заксобрания Ленинградской области, по данным СМИ, уходят на каникулы на два месяца. Их отдых обычно длится с конца июля по конец сентября. В сентябре в Ленобласти пройдут новые выборы депутатов. Именно в связи с ними подошел срок расчета за неиспользованные отпуска.
Законодательное собрание Ленинградской области состоит из 50 депутатов. Лишь часть из них работает в ЗакСе на постоянной основе. Еще часть занимается депутатской деятельностью на общественных началах и не получает зарплату. В бюджет парламента на 2020 год была заложена зарплата для 28 депутатов в размере 208 тыс. рублей в месяц, а для спикера — 288 тысяч. Средняя зарплата в регионе на тот момент составляла, по официальным данным, 46,5 тыс. рублей.
Да, порой волосы на голове шевелятся, когда думаешь о том, какие суммы получают чиновники за свою работу, какие им полагаются компенсации. Многие люди сходятся во мнении, что профессия чиновника вообще одна из самых переоцененных, и чиновники точно не должны получать больше, чем врачи и учителя. Но в реальности все обстоит совсем иначе. Дождемся ли мы времени, когда оплата за труд будет справедливой для всех?..
В Красноярске учительница одной из школ заподозрила работников столовой в продаже недоеденных порций. По словам педагога, она не раз становилась свидетельницей того, как тарелки с едой переставляли со стола отходов на раздаточный стол.
Русская Православная Церковь с радостью благословляла первый брак. Второй – снисходительно разрешала при наличии веских причин. Третий – осуждала, но допускала «по нужде». Четвертый считала невозможным ни при каких обстоятельствах. Но на практике не только простой люд, но и сильные мира сего не слишком следовали установленным правилам.
Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин получит более 2 млн рублей за неиспользованный отпуск. Соответствующие поправки содержатся в проекте изменений в бюджет региона на 2021 года.
Минтруд России предлагает с 1 апреля этого года проиндексировать размеры социальных пенсий на 3,4%. Таким образом, размер пенсий повысится почти у 4 миллионов человек, правда, повышение в среднем составит всего около 300 рублей.
11 марта 1834 года Николай I утвердил положение о гражданских мундирах и описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни ко двору. Так в российском обществе появился один из первых официальных «дресс-кодов».
Без усилий по смягчению последствий изменения климата продолжительность лета в Северном полушарии к 2100 году достигнет примерно шести месяцев. Подобный сдвиг приведет к катастрофическим последствиям, заявили ученые из Китайской академии наук.
Скопинский маньяк Виктор Мохов 3 марта 2021 года вышел на свободу. Мужчина провел в колонии строго режима 17 лет. И вот стало известно, что случилось с тремя детьми, которых мучителю родила одна из пленниц.
В Крыму блогер Татьяна Жеребцова опубликовала видеозапись, на которой изворотливая лиса ворует с веток сало, оставленное в лесу для подкормки диких птиц — соек и синиц. Это уже вторая вылазка попавшего в кадр хитроумного животного, повадившегося объедать крымских пернатых.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.