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Два миллиона за неиспользованный отпуск — как вам сумма?

По инф. polit.ru   
11 Марта 2021 г.
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Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин получит более 2 млн рублей за неиспользованный отпуск. Соответствующие поправки содержатся в проекте изменений в бюджет региона на 2021 года.

Спикер Заксобрания Ленинградской области получит 2 млн рублей за неиспользованный отпуск

В графе обоснований указано, что деньги выделены «в связи с прекращением срока полномочий». Помимо председателя областного парламента, компенсацию получат и другие депутаты. Размер конкретных выплат не раскрываются, но общая сумма затрат на эти цели составит 13 млн 869 тысяч рублей.

  • Депутаты Заксобрания Ленинградской области, по данным СМИ, уходят на каникулы на два месяца. Их отдых обычно длится с конца июля по конец сентября. В сентябре в Ленобласти пройдут новые выборы депутатов. Именно в связи с ними подошел срок расчета за неиспользованные отпуска.

Законодательное собрание Ленинградской области состоит из 50 депутатов. Лишь часть из них работает в ЗакСе на постоянной основе. Еще часть занимается депутатской деятельностью на общественных началах и не получает зарплату. В бюджет парламента на 2020 год была заложена зарплата для 28 депутатов в размере 208 тыс. рублей в месяц, а для спикера — 288 тысяч. Средняя зарплата в регионе на тот момент составляла, по официальным данным, 46,5 тыс. рублей.

Да, порой волосы на голове шевелятся, когда думаешь о том, какие суммы получают чиновники за свою работу, какие им полагаются компенсации. Многие люди сходятся во мнении, что профессия чиновника вообще одна из самых переоцененных, и чиновники точно не должны получать больше, чем врачи и учителя. Но в реальности все обстоит совсем иначе. Дождемся ли мы времени, когда оплата за труд будет справедливой для всех?..

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Polit.ru

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