Два миллиона за неиспользованный отпуск — как вам сумма?

Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин получит более 2 млн рублей за неиспользованный отпуск. Соответствующие поправки содержатся в проекте изменений в бюджет региона на 2021 года.

В графе обоснований указано, что деньги выделены «в связи с прекращением срока полномочий». Помимо председателя областного парламента, компенсацию получат и другие депутаты. Размер конкретных выплат не раскрываются, но общая сумма затрат на эти цели составит 13 млн 869 тысяч рублей.

Депутаты Заксобрания Ленинградской области, по данным СМИ, уходят на каникулы на два месяца. Их отдых обычно длится с конца июля по конец сентября. В сентябре в Ленобласти пройдут новые выборы депутатов. Именно в связи с ними подошел срок расчета за неиспользованные отпуска.

Законодательное собрание Ленинградской области состоит из 50 депутатов. Лишь часть из них работает в ЗакСе на постоянной основе. Еще часть занимается депутатской деятельностью на общественных началах и не получает зарплату. В бюджет парламента на 2020 год была заложена зарплата для 28 депутатов в размере 208 тыс. рублей в месяц, а для спикера — 288 тысяч. Средняя зарплата в регионе на тот момент составляла, по официальным данным, 46,5 тыс. рублей.

Да, порой волосы на голове шевелятся, когда думаешь о том, какие суммы получают чиновники за свою работу, какие им полагаются компенсации. Многие люди сходятся во мнении, что профессия чиновника вообще одна из самых переоцененных, и чиновники точно не должны получать больше, чем врачи и учителя. Но в реальности все обстоит совсем иначе. Дождемся ли мы времени, когда оплата за труд будет справедливой для всех?..

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Polit.ru

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