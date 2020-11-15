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«Достоин награды»: как ингуш спасал сослуживцев от убийства в части под Воронежем
По инф. rosbalt.ru   
15 Ноября 2020 г.
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Родственникам погибшего в результате стрельбы на военном аэродроме «Балтимор» под Воронежем Нинаила Акталиева сообщили, что он пытался спасти сослуживцев.  Об этом говорится в письме командования войсковой части 45117 в адрес родственников Акталиева.

«Достоин награды»: военные рассказали о подвиге рядового, погибшего при стрельбе в воронежской части

  • Нинаил Акталиев

Военные сообщают, что электрик зарядно-аккумуляторной станции батальона аэродромно-технического обеспечения части 23-летний уроженец Ингушетии Нинаил Акталиев попытался забрать пистолет у Антона Макарова и «закрыл своим телом сослуживцев», получив смертельное ранение.

«За мужество и отвагу, проявленные в критической ситуации, достоин присвоения государственной награды», — говорится в письме.

  • Трагедия произошла утром 9 ноября на военном аэродроме «Балтимор». Срочник Антон Макаров после ссоры расстрелял троих сослуживцев и скрылся с оружием. Позднее он был задержан полицейскими в поселке Землянск. Сейчас он уже арестован, назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

По данным СМИ, Макаров стоял в наряде дневальным по парку, когда прибыл дежурный по полку майор Сергей Ермолаев, чтобы проверить несение службы нарядом. Солдат взял с пожарного щита топор и ударил им офицера в спину. После этого срочник отобрал у дежурного пистолет и патроны и ранил рядового Виктора Фирсова. Затем Макаров, взяв в заложники водителя Ермолаева — контрактника Сергея Кожокина, прошел в спальное расположение батальона, где застрелил Нинаила Акталиева, а затем и Кожокина.

Отметим, что это второе настолько резонансное происшествие в армии. В прошлом году всех всколыхнула история срочника из Забайкалья Рамиля Шамсутдинова. Он расстрелял восемь человек. По его словам, причиной стала дедовщина, которую солдат не выдержал. Приговор Шамсутдинову будет выносить суд присяжных. Еще одно убийство в армии произошло в октябре в Крыму.

По инф. rosbalt.ru

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