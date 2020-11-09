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Новая бойня в армейских рядах: 20-летний срочник расстрелял трех сослуживцев
По инф. polit.ru   
09 Ноября 2020 г.
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Новая драма разыгралась в армейских рядах. На военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже срочник Антон Макаров напал с топором на на офицера, забрал его оружие и расстрелял сослуживцев.

СК возбудил дело против Антона Макарова. Сегодня он напал с топором на сослуживцев

  • Антон Макаров

По данным следствия, трагедия произошла 9 ноября в 5:30. Погибли майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин, рядовой Нинаил Акталиев. Рядовой Фирсов ранен в плечо и лопатку, сейчас он в больнице.

Основной причиной произошедшего рассматривают нервный срыв, пишет ТАСС со ссылкой на источник в Западном военном округе. Источник также сообщил, что Макарова призвали в армию из Воронежа весной этого года.

Молодого человека разыскивают. Life Shot пишет, что у него с собой пистолет и два магазина.

В Воронеже объявлен план «Перехват», сообщает РИА Новости со ссылкой на Росгвардию. Макарова ищет Росгвардия, МВД и ФСБ, в том числе, с помощью дронов.

Военный следственный отдел СК по Воронежскому гарнизону возбудил уголовные дела об убийстве двух и более человек и хищении оружия (пункт «а», часть 2 статьи 105 и пункт «б» части 4 статьи 226 УК) против 20-летнего солдата-срочника Антона Макарова, говорится на сайте ведомства.

Отметим, что это второе такое резонансное происшествие в армии. В прошлом году всех всколыхнула история срочника из Забайкалья Рамиля Шамсутдинова. Он расстрелял восемь человек. По его словам, причиной стала дедовщина, которую солдат не выдержал. Приговор Шамсутдинову будет выносить суд присяжных. Еще одно убийство в армии произошло в октябре в Крыму.

Polit.ru

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