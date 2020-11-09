Новая бойня в армейских рядах: 20-летний срочник расстрелял трех сослуживцев

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
Новая драма разыгралась в армейских рядах. На военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже срочник Антон Макаров напал с топором на на офицера, забрал его оружие и расстрелял сослуживцев.
Антон Макаров
По данным следствия, трагедия произошла 9 ноября в 5:30. Погибли майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин, рядовой Нинаил Акталиев. Рядовой Фирсов ранен в плечо и лопатку, сейчас он в больнице.
Основной причиной произошедшего рассматривают нервный срыв, пишет ТАСС со ссылкой на источник в Западном военном округе. Источник также сообщил, что Макарова призвали в армию из Воронежа весной этого года.
Молодого человека разыскивают. Life Shot пишет, что у него с собой пистолет и два магазина.
В Воронеже объявлен план «Перехват», сообщает РИА Новости со ссылкой на Росгвардию. Макарова ищет Росгвардия, МВД и ФСБ, в том числе, с помощью дронов.
Военный следственный отдел СК по Воронежскому гарнизону возбудил уголовные дела об убийстве двух и более человек и хищении оружия (пункт «а», часть 2 статьи 105 и пункт «б» части 4 статьи 226 УК) против 20-летнего солдата-срочника Антона Макарова, говорится на сайте ведомства.
Отметим, что это второе такое резонансное происшествие в армии. В прошлом году всех всколыхнула история срочника из Забайкалья Рамиля Шамсутдинова. Он расстрелял восемь человек. По его словам, причиной стала дедовщина, которую солдат не выдержал. Приговор Шамсутдинову будет выносить суд присяжных. Еще одно убийство в армии произошло в октябре в Крыму.
Власти Московской области приняли решение об усилении с 11 ноября ограничений для людей старшего поколения в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Месяцем раньше такие же ограничения ввели в Москве.
Великий постимпрессионист Винсент Ван Гог страдал от целого букета психических расстройств, при этом у художника, скорее всего, была «белая горячка». Об этом заявляют специалисты из Медицинского центра университета Гронингена.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев попробовал себя в творчестве, написав книгу «Искушение». Его перу также принадлежит сценарий, по которому сейчас снимается фильм «Пункт пропуска». Премьера заявлена на март следующего года. О своем новом опыте, о фильме и о бывшей жене Наталье Поклонской Соловьев рассказал журналистам
В воскресенье сборная России по хоккею проведет заключительный матч Кубка Карьяла против национальной сборной Чехии. Победитель матча станет обладателем трофея, так как команды не досягаемы для оппонентов. Букмекерские конторы онлайн принимают ставки на матчи сборной России по хоккею, а также КХЛ, НХЛ и европейские чемпионаты.
Согласно оценкам продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, порядка 20 стран в ближайшее время могут столкнуться с серьезными проблемами с продовольствием. В 16 из них не исключается риск полноценного голода.
В России с 1990-х годов продолжается процесс возрождения классических гимназий. Изначально это явление было связано с романтизацией дореволюционной России и ее гуманитарных ценностей. Образовательные формы того времени, выросшие из немецких практических школ, вызвали интерес преимущественно в православном сообществе.
Страшные цифры: по данным полиции, в первом полугодии 2020 года родители и другие члены семьи совершили 1,5 тысячи преступлений против жизни и здоровья своих детей. (А ведь за каждой цифрой стоит поломанная судьба ребенка... прим. МГ.)
Мелания Трамп может развестись с пока еще действующим президентом США Дональдом Трампом. Как пишет Daily Mail со ссылкой на бывшую помощницу семьи Омаросу Маниголт-Ньюман, первая леди задумалась о разводе после того, как огласили результаты прошедших в стране президентских выборов.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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