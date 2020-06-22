Доктор Мясников рассказал, как отличить хорошего врача от плохого

Известный телеведущий и главврач одной из московских больниц Александр Мясников дал совет россиянам, как можно отличить плохого врача от хорошего.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Для примера Александр Мясников привел моряка, который употребляет слово «плавали» вместо «ходили». В своем Instagram врач напомнил, что люди обычно составляют впечатление о человеке по каким-то ключевым словам.

По мнению Мясникова, врач вряд ли компетентен, если он сразу назначает антибиотики при таких симптомах, как температура до 38 градусов, чихание, озноб и ломота в теле.

Доктор Мясников также полагает, что о низкой квалификации свидетельствуют рекомендации врача об обязательном приеме «полезных бактерий».

Телеведущий добавил, что грамотный медик не будет лечить гипертонию курсами внутримышечных инъекций или капельниц. Кроме того, по словам Мясникова, хороший специалист не пропишет пенсионеру с болезнью сердца обезболивающие из группы нестероидных противовоспалительных препаратов.

Ранее врач заявлял, что паника вокруг пандемии коронавируса накручена, «кому суждено умереть, тот умрет».

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...