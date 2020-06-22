Доктор Мясников рассказал, как отличить хорошего врача от плохого

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Для примера Александр Мясников привел моряка, который употребляет слово «плавали» вместо «ходили». В своем Instagram врач напомнил, что люди обычно составляют впечатление о человеке по каким-то ключевым словам.
По мнению Мясникова, врач вряд ли компетентен, если он сразу назначает антибиотики при таких симптомах, как температура до 38 градусов, чихание, озноб и ломота в теле.
Доктор Мясников также полагает, что о низкой квалификации свидетельствуют рекомендации врача об обязательном приеме «полезных бактерий».
Телеведущий добавил, что грамотный медик не будет лечить гипертонию курсами внутримышечных инъекций или капельниц. Кроме того, по словам Мясникова, хороший специалист не пропишет пенсионеру с болезнью сердца обезболивающие из группы нестероидных противовоспалительных препаратов.
Придя в офис какой-нибудь компании, вы никогда не задумывались, откуда он у нее взялся, как она его смогла выбрать, снять, обустроить? В общем, офисная, так сказать, кухня, вас никогда не интересовала? А это может быть любопытным, да и полезным. Ведь нюансы любого дела могут иногда пригодиться в жизни.
Выбирая заведение для игры в казино или ставок на спорт, следует обратить внимание на наличие у них лицензий. Это же касается и онлайн-платформ, которые гарантируют пользователям безопасность и готовы решить любые спорные вопросы. Служба поддержки БК Париматч работает круглосуточно, что говорит о серьёзном отношении компании к своим клиентам. Легальные сайты и наземные пункты приёма ставок, в отличие от теневого сегмента, соблюдают правила безопасности. Примером стало недавнее закрытие компьютерного клуба в Казахстане.
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