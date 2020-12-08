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Дочка Шойгу стала президентом Федерации триатлона

По инф. polit.ru   
08 Декабря 2020 г.
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Ксению Шойгу, дочь министра обороны Сергея Шойгу избрали новым президентом Федерации триатлона России. Других кандидатов на этот пост не было.

Дочка Шойгу стала президентом Федерации триатлона

Возглавив ФТР Шойгу заявила, что начнет продвигать триатлон в регионах.

«Нам нужны базы — в Москве, Санкт-Петербурге, еще дополнительные. Я хотела бы начать с этих субъектов, чтобы расширить и углубить наше влияние в стране. Должны быть базы и за Уралом», — сказала Шойгу.

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С 2016 года федерацией триатлона руководил гендиректор АО «Скоростные магистрали» Петр Иванов. В конце ноября 2020 года он ушел на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики, а на свое место предложил кандидатуру Ксении Шойгу.

Справка:

Триатлон (троеборье) — вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения её участниками трёх этапов: плавания, велогонки и бега, каждый из которых происходит из самостоятельного циклического вида спорта.

Polit.ru

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