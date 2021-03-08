Дочь новгородского бизнесмена стала следователем и спустя 23 года нашла убийц отца

Дочь бизнесмена Александра Садриева, которого расстреляли 14 марта 1997 года в подъезде своего дома в Великом Новгороде, дослужилась до полковника Следственного комитета и спустя 23 года нашла убийц своего отца.

Садриев был известным бизнесменом, он владел оптовыми складами с продуктами и занимался строительством, но основной доход приносил один из первых супермаркетов с радио- и видеотехникой.

«Олигархом папу не назовешь, но доходы у него были достаточные. Мы в то время жили раздельно. Папа с мамой был в разводе, у него был второй брак, в котором родилась моя сестра. Ей было три года, мне — 16 лет. Отец любил нас одинаково и никого не оставлял без заботы. Я училась в 10 классе, мы ни в чем с мамой не нуждались. Папа оплачивал репетиторов иностранного языка. Я собиралась поступать на факультет иняза. Но его убийство перевернуло всю нашу жизнь», — рассказала изданию старший помощник по взаимодействию со СМИ следственного управления СК по Новгородской области Анастасия Садриева.

Она призналась, что так и не смогла смириться с тем, что убийцы ее отца не были задержаны. Желание поймать их и наказать и побудило девушку пойти учиться на юриста. Окончив вуз, Анастасия Садриева сначала работала в прокуратуре, а в 2007-м году стала следователем.

Со временем Анастасия Садриева получила звание полковника и пыталась возобновить расследование дела об убийстве отца. По ее словам, это получилось сделать, когда на должность и. о. руководителя регионального СКР назначили Николая Супруна. Он решил сам изучить уголовное дело об убийстве отца Садриевой и был удивлен тем, что дело не в суде, так как в расследовании были зацепки.

Расследование дела об убийстве Александра Садриева было возобновлено летом 2020-го года. В итоге были задержаны те, кого подозревала девушка. Следствие выяснило, что заказчиком убийства был один из лидеров самой крупной тогда криминальной группировки в городе. Бизнесмен отказался платить за покровительство, за что его и убили нанятые киллеры.

Сейчас дело в отношении одного из убийц, который признал свою вину, направлено в суд. Дело против второго подозреваемого еще расследуется. Заказчик убийства был расстрелян через два года после смерти предпринимателя.

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По инф. rosbalt.ru

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